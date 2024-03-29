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Активні речовини — “І”ІНСУЛІН ЛЮДСЬКИЙ (INSULINUM HUMANUM)

ІНСУЛІН ЛЮДСЬКИЙ (INSULINUM HUMANUM) Діюча речовина

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Знайдено: 50 препаратів
Актрапід® НМ Флекспен® розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5; Ново Нордіск
Актрапід® НМ Флекспен® Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5 Ново Нордіск
В 538 аптеках
від 640,65 грн
Ціни в аптеках
Протафан® НМ Флекспен® суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5; Ново Нордіск
Протафан® НМ Флекспен® Суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5 Ново Нордіск
В 395 аптеках
від 634,04 грн
Ціни в аптеках
Актрапід® HM розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Ново Нордіск
Актрапід® HM Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Ново Нордіск
В 347 аптеках
від 390,70 грн
Ціни в аптеках
Фармасулін® H NP суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Фармак
Фармасулін® H NP Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Фармак
В 300 аптеках
від 299,89 грн
Ціни в аптеках
Протафан® НМ суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Ново Нордіск
Протафан® НМ Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Ново Нордіск
В 289 аптеках
від 374,59 грн
Ціни в аптеках
Фармасулін® H NP суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Фармасулін® H NP Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 278 аптеках
від 338,40 грн
Ціни в аптеках
Фармасулін® H розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Фармасулін® H Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 272 аптеках
від 349,40 грн
Ціни в аптеках
Фармасулін® H розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Фармак
Фармасулін® H Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Фармак
В 211 аптеці
від 342,72 грн
Ціни в аптеках
Фармасулін® H 30/70 суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Фармасулін® H 30/70 Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 190 аптеках
від 343,30 грн
Ціни в аптеках
Фармасулін® H 30/70 суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Фармак
Фармасулін® H 30/70 Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Фармак
В 180 аптеках
від 569,50 грн
Ціни в аптеках
Мікстард® 30 НМ Флекспен® суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5; Ново Нордіск
Мікстард® 30 НМ Флекспен® Суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5 Ново Нордіск
В 113 аптеках
від 716,01 грн
Ціни в аптеках
Хумодар® Б100Р суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Індар
Хумодар® Б100Р Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Індар
В 110 аптеках
від 314,28 грн
Ціни в аптеках
Генсулін Н суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Біотон
Генсулін Н Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Біотон
В 97 аптеках
від 312,54 грн
Ціни в аптеках
Генсулін Н суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Біотон
Генсулін Н Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Біотон
В 97 аптеках
від 537,07 грн
Ціни в аптеках
Мікстард® 30 НМ суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Ново Нордіск
Мікстард® 30 НМ Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Ново Нордіск
В 82 аптеках
від 454,63 грн
Ціни в аптеках
Генсулін Р розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, № 5; Біотон
Генсулін Р Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, № 5 Біотон
В 81 аптеці
від 572,00 грн
Ціни в аптеках
Генсулін М30 суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, № 5; Біотон
Генсулін М30 Суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, № 5 Біотон
В 69 аптеках
від 416,00 грн
Ціни в аптеках
Хумодар® Б100Р суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Індар
Хумодар® Б100Р Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Індар
В 68 аптеках
від 520,65 грн
Ціни в аптеках
Генсулін М30 суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, флакон, 10 мл, № 1; Біотон
Генсулін М30 Суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, флакон, 10 мл, № 1 Біотон
В 60 аптеках
від 327,62 грн
Ціни в аптеках
Хумодар® К25 100Р суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Індар
Хумодар® К25 100Р Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Індар
В 59 аптеках
від 331,00 грн
Ціни в аптеках
Хумодар® К25 100Р суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Індар
Хумодар® К25 100Р Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Індар
В 55 аптеках
від 382,11 грн
Ціни в аптеках
Генсулін Р розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, флакон, 10 мл, № 1; Біотон
Генсулін Р Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, флакон, 10 мл, № 1 Біотон
В 52 аптеках
від 335,46 грн
Ціни в аптеках
Фармасулін® H 30/70 суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 1; Фармак
Фармасулін® H 30/70 Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фармак
В 41 аптеці
від 111,00 грн
Ціни в аптеках
Хумодар® Р100Р розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Індар
Хумодар® Р100Р Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Індар
В 40 аптеках
від 629,01 грн
Ціни в аптеках
Хумодар® Р100Р розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Індар
Хумодар® Р100Р Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Індар
В 38 аптеках
від 445,75 грн
Ціни в аптеках
Фармасулін® H розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 1; Фармак
Фармасулін® H Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фармак
В 31 аптеці
від 116,00 грн
Ціни в аптеках
Хумодар® Б100Р суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 1; Індар
Хумодар® Б100Р Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 1 Індар
В 30 аптеках
від 145,00 грн
Ціни в аптеках
Фармасулін® H NP суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 1; Фармак
Фармасулін® H NP Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фармак
В 26 аптеках
від 100,00 грн
Ціни в аптеках
Хумодар® Б100Р суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 5; Індар
Хумодар® Б100Р Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 5 Індар
В 22 аптеках
від 639,26 грн
Ціни в аптеках
Хумодар® Р100Р розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 1; Індар
Хумодар® Р100Р Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 1 Індар
В 14 аптеках
від 228,70 грн
Ціни в аптеках
Хумодар® К25 100Р суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 1; Індар
Хумодар® К25 100Р Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 1 Індар
В 12 аптеках
від 95,00 грн
Ціни в аптеках
Інсуман Комб 25® суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Комб 25® Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Санофі-Авентіс Україна
В 23 аптеках інших міст
від 596,40 грн
Ціни в інших містах
Інсуман Рапід® розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Рапід® Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Санофі-Авентіс Україна
В 2 аптеках інших міст
від 586,19 грн
Ціни в інших містах
Актрапід® НМ Пенфіл® розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Ново Нордіск
Актрапід® НМ Пенфіл® Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Ново Нордіск
Немає в наявності
Мікстард® 30 НМ Пенфіл® суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, № 5; Ново Нордіск
Мікстард® 30 НМ Пенфіл® Суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, № 5 Ново Нордіск
Немає в наявності
Протафан® НМ Пенфіл® суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Ново Нордіск
Протафан® НМ Пенфіл® Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Ново Нордіск
Немає в наявності
Інсуман Базал® суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 5; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Базал® Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 5 Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Інсуман Базал® суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Базал® Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 5 Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Інсуман Базал® суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 10; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Базал® Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 10 Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Інсуман Комб 25® суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 5; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Комб 25® Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 5 Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Інсуман Комб 25® суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 10; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Комб 25® Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 10 Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Інсуман Рапід® розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 5; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Рапід® Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 5 мл, № 5 Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Інсуман Рапід® розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 10; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Рапід® Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 10 Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Хумодар® Р100Р розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 3; Індар
Хумодар® Р100Р Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, № 3 Індар
Немає в наявності
Хумулін® М3 суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, шприц-ручка квікпен, 3 мл, № 5; Ліллі Франс
Хумулін® М3 Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, шприц-ручка квікпен, 3 мл, № 5 Ліллі Франс
Немає в наявності
Хумулін® НПХ суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, шприц-ручка квікпен, 3 мл, № 5; Ліллі Франс
Хумулін® НПХ Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, шприц-ручка квікпен, 3 мл, № 5 Ліллі Франс
Немає в наявності
Хумулін® Регуляр розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, шприц-ручка квікпен, 3 мл, № 5; Ліллі Франс
Хумулін® Регуляр Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, шприц-ручка квікпен, 3 мл, № 5 Ліллі Франс
Немає в наявності
Інсуман Базал® суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, шприц-ручка солостар®, 3 мл, № 5; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Базал® Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, шприц-ручка солостар®, 3 мл, № 5 Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Інсуман Базал® суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Базал® Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Інсуман Рапід® розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Санофі-Авентіс Україна
Інсуман Рапід® Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності

цукрознижувальний ефект інсуліну полягає у сприянні поглинанню глюкози тканинами після зв’язування інсуліну з рецепторами м’язових і жирових клітин, а також в одночасному пригніченні виділення глюкози з печінки; у середньому характер дії після п/ш ін’єкції такий.
Для ін’єкцій короткої тривалості дії: початок дії: протягом 1/2 год.; максимальний ефект: від 1,5 до 3,5 год.; тривалість дії: приблизно 7-8 год.
Для ін’єкцій середньої тривалості дії: початок дії: протягом 1 год.; максимальний ефект: через 3-4 до 12 год.; тривалість дії: приблизно 11-20 год.

ЦД.

вводиться п/ш, в/в; інтервал між п/ш ін’єкцією та прийманням їжі не більше 30 хв; дозування інсуліну індивідуальне і визначається лікарем відповідно до потреб хворого, у середньому добова потреба в інсуліні при лікуванні діабету 0,3-1,0 МО/кг маси тіла, у період часткової ремісії, а також у хворих із залишковою ендогенною продукцією інсуліну потреба в інсуліні може знижуватися, тоді як при станах резистентності до інсуліну (у період пубертації або при ожирінні) добова потреба в інсуліні може істотно зростати; п/ш при кожній наступній ін’єкції місце уколу змінювати в межах ін’єкційної ділянки; в/в інфузії має виконувати лише лікар: інфузійні системи з інсуліном 100 МО/мл при концентрації інсуліну людського від 0,05 ОД/мл до 1,0 ОД/мл в інфузійному р-ні, який містить 0,9% р-н хлориду натрію, 5% або 10% декстрози і 40 ммоль/л хлориду калію і знаходиться в поліпропіленових інфузійних ємностях, є стабільними при кімнатній t° протягом 24 год., деяка кількість інсуліну на початку може адсорбуватися на внутрішній поверхні інфузійної ємності; під час інфузії інсуліну проводити моніторинг концентрації глюкози в крові.

гіпоглікемія, гіперчутливість до людського інсуліну або будь-якого інгредієнта препарату.

гіпоглікемія (в тяжкій формі може призвести до втрати свідомості і в крайніх випадках - до смерті); гіперглікемія; периферична нейропатія; порушення рефракції; ліподистрофія (ліпоатрофія та ліпогіпертрофія) може розвинутися в місцях ін’єкцій, якщо хворий не змінює місця ін’єкцій в одній ділянці; місцева гіперчутливість: шкірні реакції (почервоніння, набряк, свербіж, біль і гематоми), які зазвичай проходять при продовженні лікування, іноді - набряк; анафілактичні реакції, кропив’янка, свербіж, висип; іншими симптомами генералізованої гіперчутливості є шкірні висипання, свербіж, пітливість, розлади травного тракту, ангіоневротичний набряк, утруднене дихання, прискорене серцебиття, зниження АТ та втрата свідомості;інсулінорезистентність; тимчасове загострення діабетичної ретинопатії.