р-н приймати натще, прополоскати рот р-ном і потім проковтнути його; кандидоз порожнини рота і/або стравоходу: 200 мг/добу (2 мірні чашки) в 1 або 2 прийоми 1 тиждень, за відсутністю позитивного ефекту ч/з 1 тиждень лікування продовжувати ще 1 тиждень; лікування кандидозу порожнини рота і/або стравоходу, при резистентності до флуконазолу: 200-400 мг/добу (2-4 мірні чашки) в 1-2 прийоми протягом 2 тижнів, за відсутністю позитивного ефекту через 2 тижні лікування продовжувати ще 2 тижні; профілактика системних грибкових інфекцій: внутрішньо 5 мг/кг маси тіла/добу за 2 прийоми, прийом починають одразу перед лікуванням цитостатиками або за тиждень до пересадки кісткового мозку, прийом продовжують до відновлення числа нейтрофілів (не менше 1000 клітин/мкл); діти: безпечним є дозуванням 5 мг/кг 2 р/добу; гінекологічні захворювання (вульвовагінальні кандидози) - 200 мг 2 р/добу (1 день); дерматологічні/ офтальмологічні захворювання: висівкоподібний лишай - 200 мг 1 р/добу 7 днів; дерматомікози - 200 мг 1 р/добу 7 дн. або 100 мг 1 р/добу 15 днів; дерматофітія кистей рук та ступнів - 100 мг/добу 30 днів; орофарингеальні кандидози - 100 мг 1 р/добу 15 днів; слід збільшити дозу до 200 мг 1 р/добу впродовж 15 днів у пацієнтів із нейтропенією або СНІДом через порушення абсорбції препарату в цих пацієнтів; оніхомікози (ураження нігтьових пластинок на пальцях ніг як з ураженням нігтів на руках, так і без нього) - 200 мг 1 р/добу 3 місяці; оптимальні клінічні та мікологічні ефекти досягаються через 1-4 тижні після закінчення лікування інфекцій шкіри, вульвовагінальних та орофарингеальних кандидозів, та через 6-9 місяців після завершення лікування інфекції нігтьових пластинок; аспергільоз: 200 мг 1-2 р/добу; кандидоз - 100-200 мг 1-2 р/добу; криптококоз (без ознак менінгіту) - 200 мг 1 р/добу; криптококовий менінгіт - 200 мг 2 р/добу; гістоплазмоз - 200 мг 1-2 р/добу; підтримувальне лікування пацієнтів із СНІДом - 200 мг 1 р/добу; профілактика у пацієнтів з нейтропенією - 200 мг 1 р/добу.