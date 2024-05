фармакодинаміка. Глюкозамін — аміномоносахарид, який у фізіологічних умовах міститься в організмі. Глюкозамін та його сульфатні солі (сульфати) необхідні для біосинтезу гіалуронової кислоти, синовіальної рідини та глікозаміногліканів — основної речовини суглобового хряща.

Механізм дії глюкозаміну та його сульфатних солей полягає у стимуляції синтезу глікозаміногліканів та, відповідно, протеогліканів суглобових хрящів.

Окрім цього, глюкозамін має протизапальну дію та пригнічує процес деструкції суглобового хряща, завдяки власним метаболічним властивостям, а також за рахунок пригнічення активності прозапального інтерлейкіну 1.

Сульфатні солі глюкозаміну сприяють фіксації іонів сірки при синтезі глікозаміногліканів; покращують трофіку суглобового хряща; пригнічують синтез супероксидних радикалів та пригнічують активність лізососмальних ферментів, колагенази, фосфоліпази А2 — речовин, які здатні руйнувати суглобовий хрящ.

Фармакокінетика.

Абсорбція. У разі прийому per os всмоктується із ШКТ близько 90% прийнятої дози глюкозаміну.

Абсолютна біодоступність глюкозаміну у щурів після прийому per os глюкозаміну сульфату —26% за рахунок ефекту першого проходження через печінку.

Абсолютна біодоступність у людини невідома, але відповідно до алометричних розрахунків вона є аналогічною до тієї, що спостерігається у щурів, тобто 20-30%.

Розподіл та біотрансформація. Після багаторазового прийому per os глюкозаміну сульфату в дозі 1500 мг/добу C max, ss у плазмі крові —1602±425 нг/мл, t max —1,5–4 год (медіана —3 год) після введення.

AUC у рівноважному стані глюкозаміну в плазмі крові —14 564±4138 нг·год/мл.

Глюкозамін з білками плазми крові не зв’язується.

Розподіл глюкозаміну відбувається переважно у позасудинному середовищі (у точу числі у синовіальній рідині) з об’ємом розподілу (V d ), що перевищує приблизно у 37 разів кількість води в організмі людини.

Виведення. Термінальний T ½ глюкозаміну із плазми крові — близько 15 год.

Рівень екскреції незміненого глюкозаміну з сечею у людини після прийому per os — близько 1% від прийнятої дози.

Фармакокінетика у особливих груп пацієнтів

Стать. Фармакокінетика глюкозаміну у чоловіків та у жінок не відрізняється. Ниркова недостатність. У пацієнтів з нирковою недостатністю фармакокінетика глюкозаміну не вивчалася. З огляду на профіль безпеки глюкозаміну, а також незначну участь нирок у процесі елімінації глюкозаміну із організму, зниження дози глюкозаміну пацієнтам з нирковою недостатністю не потрібно.

Порушення функції печінки. У пацієнтів із порушенням функції печінки фармакокінетика глюкозаміну не вивчалася.