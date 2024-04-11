ЕМОКСИПІН* (EMOXYPINUM*) Діюча речовина
стабілізує клітинну мембрану, інгібірує агрегацію тромбоцитів і нейтрофілів, знижує загальний індекс коагуляції, подовжує час згортання крові, знижує в’язкість крові, має фібринолітичну активність, збільшує вміст циклічних нуклеотидів у тканинах, зменшує проникність судинної стінки; має ангіопротекторні властивості, захищає сітківку від пошкодження при дії світла високої інтенсивності, покращує мікроциркуляцію.
лікування та профілактика запалень та опіків рогівки; лікування крововиливів в передню камеру ока; лікування ускладнень при міопатії; захист рогівки при носінні контактних лінз; профілактика і лікування крововиливів у склеру в осіб похилого віку.
тільки для місцевого застосування в офтальмології, закапують у кон’юнктивальний мішок по 1-2 крап. 2-3 р/день, тривалість курсу лікування (3-30 діб) визначає лікар. При необхідності та добрій переносимості препарату курс лікування можна подовжити до 6 міс. або повторювати 2-3 р/рік.
підвищена індивідуальна чутливість до препарату.
АР; місцеві реакції, такі як набряк, біль, печіння, свербіж, короткочасна гіперемія кон’юнктиви.