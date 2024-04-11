тільки для місцевого застосування в офтальмології, закапують у кон’юнктивальний мішок по 1-2 крап. 2-3 р/день, тривалість курсу лікування (3-30 діб) визначає лікар. При необхідності та добрій переносимості препарату курс лікування можна подовжити до 6 міс. або повторювати 2-3 р/рік.