Всі аптеки України
Активні речовини — “Е”ЕМОКСИПІН* (EMOXYPINUM*)

ЕМОКСИПІН* (EMOXYPINUM*) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 34 препарати
Армадін розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 10; Мікрохім
Армадін Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 10 Мікрохім
В 1130 аптеках
від 924,80 грн
Ціни в аптеках
Мексикор® капсули, 100 мг, блістер, № 20; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® Капсули, 100 мг, блістер, № 20 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 1032 аптеках
від 242,00 грн
Ціни в аптеках
Мексикор® розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 992 аптеках
від 628,00 грн
Ціни в аптеках
Амбрія розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Амбрія Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 815 аптеках
від 1157,11 грн
Ціни в аптеках
Алакор розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Доміфарм
Алакор Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Доміфарм
В 786 аптеках
від 1452,03 грн
Ціни в аптеках
Венокор розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Лекхім-Харків
Венокор Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 723 аптеках
від 654,73 грн
Ціни в аптеках
Емоксипін® розчин для ін'єкцій, 1 %, ампула, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Емоксипін® Розчин для ін'єкцій, 1 %, ампула, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 675 аптеках
від 184,25 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 300 мг, банка, № 40; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 300 мг, банка, № 40 Мікрохім
В 604 аптеках
від 673,20 грн
Ціни в аптеках
Елфунат розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Уорлд Медицин
Елфунат Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Уорлд Медицин
В 588 аптеках
від 840,84 грн
Ціни в аптеках
Дінар розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 10; Мікрохім
Дінар Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 10 Мікрохім
В 568 аптеках
від 1585,74 грн
Ціни в аптеках
Нейротоп ФЛ розчин для ін'єкцій, 100 мг/2 мл, флакон, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Фармліга
Нейротоп ФЛ Розчин для ін'єкцій, 100 мг/2 мл, флакон, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Фармліга
В 467 аптеках
від 545,29 грн
Ціни в аптеках
Дінар розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 10; Мікрохім
Дінар Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 10 Мікрохім
В 452 аптеках
від 535,02 грн
Ціни в аптеках
Нікомекс розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Нікомекс Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 ООО "Фармасел"
В 435 аптеках
від 758,50 грн
Ціни в аптеках
Нейротоп ФЛ розчин для ін'єкцій, 200 мг/4 мл, флакон, 4 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Фармліга
Нейротоп ФЛ Розчин для ін'єкцій, 200 мг/4 мл, флакон, 4 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Фармліга
В 432 аптеках
від 912,56 грн
Ціни в аптеках
Венокор розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; Лекхім-Харків
Венокор Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 Лекхім-Харків
В 428 аптеках
від 792,80 грн
Ціни в аптеках
Нікомекс розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Нікомекс Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 357 аптеках
від 588,80 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 233 аптеках
від 998,95 грн
Ціни в аптеках
Тіамекс розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Лекхім-Харків
Тіамекс Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Лекхім-Харків
В 222 аптеках
від 652,40 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 500 мг, банка, № 40; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, банка, № 40 Мікрохім
В 168 аптеках
від 739,90 грн
Ціни в аптеках
Нейротропин-Мексибєл розчин для ін'єкцій, 5 %, ампула, 2 мл, № 10; Бєлмедпрепарати
Нейротропин-Мексибєл Розчин для ін'єкцій, 5 %, ампула, 2 мл, № 10 Бєлмедпрепарати
В 111 аптеці
від 742,05 грн
Ціни в аптеках
Замексен розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Новалік-Фарма
Замексен Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Новалік-Фарма
В 110 аптеках
від 836,72 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 300 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 300 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 107 аптеках
від 857,18 грн
Ціни в аптеках
Лодиксем розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Юрія-Фарм
Лодиксем Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Юрія-Фарм
В 94 аптеках
від 567,51 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 300 мг, блістер, № 40; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 300 мг, блістер, № 40 Мікрохім
В 46 аптеках
від 913,29 грн
Ціни в аптеках
Офталек розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10; Лекхім-Харків
Офталек Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 39 аптеках
від 239,19 грн
Ціни в аптеках
Лодиксем розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Юрія-Фарм
Лодиксем Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Юрія-Фарм
В 24 аптеках
від 714,79 грн
Ціни в аптеках
Первагор розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Лекхім-Харків
Первагор Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Лекхім-Харків
В 24 аптеках
від 755,93 грн
Ціни в аптеках
Антитромб мазь, 1 %, туба, 30 г, № 1; Лубнифарм
Антитромб Мазь, 1 %, туба, 30 г, № 1 Лубнифарм
В 20 аптеках
від 71,06 грн
Ціни в аптеках
Мекс-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер в картонній коробці, блістер в карт. коробці, № 10; Здоров'я ФК
Мекс-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер в картонній коробці, блістер в карт. коробці, № 10 Здоров'я ФК
В 11 аптеках
від 493,30 грн
Ціни в аптеках
Мекс-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, 2 блістери в картонній коробці (5х2), 2 бліст. в карт. коробці (5х2), № 10; Здоров'я ФК
Мекс-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, 2 блістери в картонній коробці (5х2), 2 бліст. в карт. коробці (5х2), № 10 Здоров'я ФК
В 5 аптеках
від 487,91 грн
Ціни в аптеках
Армадин Лонг таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 40; Мікрохім
Армадин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, блістер, № 40 Мікрохім
В 3 аптеках
від 1059,82 грн
Ціни в аптеках
Офталек розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 10; Лекхім-Харків
Офталек Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 60 аптеках інших міст
від 287,20 грн
Ціни в інших містах
Армадін таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, банка, № 30; Мікрохім
Армадін Таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, банка, № 30 Мікрохім
В 3 аптеках інших міст
від 173,86 грн
Ціни в інших містах
Мексиприм® розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; СТАДА-УКРАЇНА
Мексиприм® Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 СТАДА-УКРАЇНА
Немає в наявності

стабілізує клітинну мембрану, інгібірує агрегацію тромбоцитів і нейтрофілів, знижує загальний індекс коагуляції, подовжує час згортання крові, знижує в’язкість крові, має фібринолітичну активність, збільшує вміст циклічних нуклеотидів у тканинах, зменшує проникність судинної стінки; має ангіопротекторні властивості, захищає сітківку від пошкодження при дії світла високої інтенсивності, покращує мікроциркуляцію.

лікування та профілактика запалень та опіків рогівки; лікування крововиливів в передню камеру ока; лікування ускладнень при міопатії; захист рогівки при носінні контактних лінз; профілактика і лікування крововиливів у склеру в осіб похилого віку.

тільки для місцевого застосування в офтальмології, закапують у кон’юнктивальний мішок по 1-2 крап. 2-3 р/день, тривалість курсу лікування (3-30 діб) визначає лікар. При необхідності та добрій переносимості препарату курс лікування можна подовжити до 6 міс. або повторювати 2-3 р/рік.

підвищена індивідуальна чутливість до препарату.

АР; місцеві реакції, такі як набряк, біль, печіння, свербіж, короткочасна гіперемія кон’юнктиви.