табл.: ГЕРХ: лікування ерозивного рефлюкс-езофагіту; довготривале лікування з вилікуваним езофагітом з метою запобігання рецидиву; симптоматичне лікування ГЕРХ; у комбінації з а/б для ерадикації H. pylori: лікування виразки ДПК, пов’язаної з H. pylori; запобігання рецидиву пептичних виразок у пацієнтів з виразками, спричинені H. pylori; лікування та профілактика виразок, спричинених тривалим застосуванням НПЗЗ: загоєння виразок шлунка, спричинених терапією НПЗЗ; профілактика виразок шлунка та ДПК у пацієнтів групи ризику у зв’язку з прийомом НПЗЗ; лікування с-му Золлінгера-Еллісона; порошок для приготування р-ну: дорослі: антисекреторна терапія, коли неможливо застосовувати р/os: ГЕРХ у пацієнтів з езофагітом та/або тяжкими симптомами рефлюксу; лікування виразок шлунка, пов’язаних з терапією НПЗЗ; попередження виразок шлунка та ДПК, пов’язаних з терапією НПЗЗ, у пацієнтів, які входять до групи ризику; короткотривале підтримання гемостазу та профілактика повторної кровотечі у пацієнтів після ендоскопічного лікування г. кровотечі виразки шлунка або ДПК; діти та підлітки віком від 1 до 18 років: антисекреторна терапія, у випадках, коли неможливо застосовувати р/os (ГЕРХ у пацієнтів з ерозивним рефлюксним езофагітом та/або тяжкими симптомами рефлюксу).