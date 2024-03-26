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Активні речовини — “Е”ЕНАЛАПРИЛ (ENALAPRILUM)

ЕНАЛАПРИЛ (ENALAPRILUM) Діюча речовина

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Знайдено: 34 препарати
Енап® таблетки, 10 мг, блістер, № 60; КРКА
Енап® Таблетки, 10 мг, блістер, № 60 КРКА
В 1153 аптеках
від 146,70 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл-Тева таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Еналаприл-Тева Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 1144 аптеках
від 20,79 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл-Тева таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Еналаприл-Тева Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 1139 аптеках
від 43,02 грн
Ціни в аптеках
Енап® таблетки, 5 мг, блістер, № 20; КРКА
Енап® Таблетки, 5 мг, блістер, № 20 КРКА
В 1129 аптеках
від 36,00 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл-Тева таблетки, 20 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Еналаприл-Тева Таблетки, 20 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 1097 аптеках
від 67,12 грн
Ціни в аптеках
Енап® таблетки, 20 мг, блістер, № 20; КРКА
Енап® Таблетки, 20 мг, блістер, № 20 КРКА
В 1053 аптеках
від 73,04 грн
Ціни в аптеках
Енап® таблетки, 2,5 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 20; КРКА
Енап® Таблетки, 2,5 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 20 КРКА
В 920 аптеках
від 27,37 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл-Дарниця таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20; Дарниця ФФ
Еналаприл-Дарниця Таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20 Дарниця ФФ
В 913 аптеках
від 14,64 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл-Здоров'я таблетки, 5 мг, блістер, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Еналаприл-Здоров'я Таблетки, 5 мг, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 817 аптеках
від 8,12 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл таблетки, 20 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Київмедпрепарат
Еналаприл Таблетки, 20 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Київмедпрепарат
В 803 аптеках
від 12,50 грн
Ціни в аптеках
Еналозид® Моно таблетки, 10 мг, № 20; Фармак
Еналозид® Моно Таблетки, 10 мг, № 20 Фармак
В 787 аптеках
від 12,00 грн
Ціни в аптеках
Енап® таблетки, 10 мг, блістер, № 20; КРКА
Енап® Таблетки, 10 мг, блістер, № 20 КРКА
В 776 аптеках
від 50,27 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл-Здоров'я таблетки, 20 мг, блістер, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Еналаприл-Здоров'я Таблетки, 20 мг, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 756 аптеках
від 14,50 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл-Здоров'я таблетки, 10 мг, блістер, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Еналаприл-Здоров'я Таблетки, 10 мг, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 739 аптеках
від 9,93 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл таблетки, 10 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Київмедпрепарат
Еналаприл Таблетки, 10 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Київмедпрепарат
В 599 аптеках
від 12,13 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл-Тева таблетки, 20 мг, блістер, № 90; Тева Україна
Еналаприл-Тева Таблетки, 20 мг, блістер, № 90 Тева Україна
В 556 аптеках
від 197,04 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл-Тева таблетки, 10 мг, блістер, № 90; Тева Україна
Еналаприл-Тева Таблетки, 10 мг, блістер, № 90 Тева Україна
В 533 аптеках
від 125,61 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл-Тева таблетки, 5 мг, блістер, № 90; Тева Україна
Еналаприл-Тева Таблетки, 5 мг, блістер, № 90 Тева Україна
В 489 аптеках
від 65,40 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл-Здоров'я таблетки, 5 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Еналаприл-Здоров'я Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 429 аптеках
від 12,60 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл-Астрафарм таблетки, 20 мг, блістер, № 90; Астрафарм
Еналаприл-Астрафарм Таблетки, 20 мг, блістер, № 90 Астрафарм
В 396 аптеках
від 66,93 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл-Астрафарм таблетки, 20 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Еналаприл-Астрафарм Таблетки, 20 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 395 аптеках
від 13,44 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл-Астрафарм таблетки, 10 мг, блістер, № 90; Астрафарм
Еналаприл-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блістер, № 90 Астрафарм
В 377 аптеках
від 52,39 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл таблетки, 10 мг, блістер, № 20; Лубнифарм
Еналаприл Таблетки, 10 мг, блістер, № 20 Лубнифарм
В 202 аптеках
від 9,59 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл-Астрафарм таблетки, 10 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Еналаприл-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 182 аптеках
від 12,02 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл таблетки, 10 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Еналаприл Таблетки, 10 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 162 аптеках
від 7,78 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл таблетки, 0,01 г, блістер, № 90; Лекхім-Харків
Еналаприл Таблетки, 0,01 г, блістер, № 90 Лекхім-Харків
В 159 аптеках
від 24,77 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл таблетки, 0,01 г, блістер, № 20; Червона зірка
Еналаприл Таблетки, 0,01 г, блістер, № 20 Червона зірка
В 35 аптеках
від 9,99 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл таблетки, 0,01 г, блістер, № 20; Лекхім-Харків
Еналаприл Таблетки, 0,01 г, блістер, № 20 Лекхім-Харків
В 26 аптеках
від 8,85 грн
Ціни в аптеках
Еналаприл таблетки, 0,01 г, блістер, № 50; Лекхім-Харків
Еналаприл Таблетки, 0,01 г, блістер, № 50 Лекхім-Харків
В 22 аптеках
від 24,50 грн
Ціни в аптеках
Берліприл® 5 таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Берліприл® 5 Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 1 аптеці
від 70,00 грн
Ціни в аптеках
Берліприл® 10 таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Берліприл® 10 Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 1 аптеці
від 99,00 грн
Ціни в аптеках
Берліприл® 20 таблетки, 20 мг, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Берліприл® 20 Таблетки, 20 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 4 аптеках інших міст
від 114,40 грн
Ціни в інших містах
Еналозид® Моно таблетки, 5 мг, № 20; Фармак
Еналозид® Моно Таблетки, 5 мг, № 20 Фармак
Немає в наявності
Еналаприл таблетки, 10 мг, блістер, тм ронфарм, тм ронфарм, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Еналаприл Таблетки, 10 мг, блістер, тм ронфарм, тм ронфарм, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності

гіпотензивна, кардіо- та ренопротективна дія; сіль малеїнової кислоти еналаприлу, похідної двох амінокислот, L-аланіну та L-пролін; після абсорбції еналаприл гідролізується до еналаприлату, який пригнічує АПФ; пригнічення АПФ спричиняє зниження рівня в плазмі крові ангіотензину ІІ, що призводить до збільшення активності реніну плазми (через пригнічення негативного зворотного зв’язку між активністю ангіотензину ІІ і вивільненням реніну) і зменшення секреції альдостерону; може виявляти антигіпертензивний ефект навіть у пацієнтів з низькореніновою гіпертензією; у разі АГ спричиняє зниження АТ у пацієнтів в горизонтальному і вертикальному положеннях без істотного збільшення ЧС; ефективне пригнічення активності АПФ звичайно досягається через 2-4 год. після p/os прийому разової дози, початок антигіпертензивної активності звичайно спостерігається через 1 год, а пікове зниження АТ досягається через 4-6 год; тривалість ефекту залежить від дози.

p/os: АГ; клінічно виражена СН; профілактика клінічно вираженої СН у пацієнтів з безсимптомною дисфункцією лівого шлуночка (фракція викиду ≤35%); АГ, гіпертензивний криз - еналаприлат показаний для лікування АГ у випадках, коли p/os лікування неможливе.

p/os: при АГ легкого ступеня початкова доза 5-10 мг 1 р/добу; підтримуюча доза 20 мг/добу, МДД - 40 мг/добу; СН/безсимптомна дисфункція лівого шлуночка: початкова доза 2,5 мг, у разі відсутності ефекту або після відповідної корекції симптоматичної гіпотензії, дозу поступово підвищувати до звичайної підтримуючої дози 20 мг, яку призначають одноразово або розділяють на 2 прийоми залежно від того, що краще переносить пацієнт; добір дози рекомендовано здійснювати впродовж 2-4 тижнів; МДД - 40 мг/добу у 2 прийоми; р-н д/ін’єкцій вводити в/в струминно повільно, протягом щонайменше 5 хв, його можна вводити розведеним у 50 мл 5% глюкози, 0,9% р-ні натрію хлориду (фізіологічний р-н) чи 5% глюкози у лактаті Рінгера, рекомендована доза для лікування АГ та гіпертонічних кризів 1,25 мг (1 амп.) кожні 6 год, при переході від лікування еналаприлом до лікування еналаприлатом звичайна доза 1 амп. (1,25 мг) кожні 6 год, лікування еналаприлатом триває 48 год, після цього пацієнта перевести на терапію табл. еналаприлу; при переході від парентерального лікування еналаприлатом до p/os лікування еналаприлом рекомендована початкова доза 5 мг 1 р/добу для пацієнтів, яким вже вводили в/в 1,25 мг еналаприлату кожні 6 год, при необхідності дозу можна збільшити; для пацієнтів, які спочатку лікувались ½ звичайної дози еналаприлату (0,625 мг), рекомендована доза при переході до p/os лікування 2,5 мг/добу.

підвищена чутливість до еналаприлу, до будь-якої допоміжної речовини чи до будь-якого іншого інгібітору АПФ; наявність в анамнезі ангіоневротичного набряку, пов’язаного із застосуванням інгібіторів АПФ; спадковий або ідіопатичний ангіоневротичний набряк; вагітні або жінки, які планують завагітніти; не слід застосовувати з препаратами, що містять аліскірен, пацієнтам з ЦД або з порушенням функції нирок (ШКФ <60 мл/хв/1,73 м2).

анемія (включаючи апластичну та гемолітичну); нейтропенія, зниження гемоглобіну, зниження гематокриту, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, пригнічення кісткового мозку, панцитопенія, лімфаденопатія, аутоімунні хвороби; с-м порушення секреції антидіуретичного гормону; гіпоглікемія; депресія, головний біль; сплутаність свідомості, сонливість, безсоння, нервозність, парестезії, вертимо; розлади сну, аномальні сновидіння; затуманений зір; запаморочення; гіпотензія (включаючи ортостатичну гіпотензію), синкопе, біль за грудниною, порушення ритму, стенокардія, тахікардія; ортостатична гіпотензія, прискорене серцебиття, ІМ чи інсульт, внаслідок надмірного зниження тиску у пацієнтів з високим ризиком; феномен Рейно; кашель; задишка; ринорея, біль у горлі та захриплість, бронхоспазм/астма; легеневі інфільтрати, риніт, алергічний альвеоліт/еозинофільна пневмонія; нудота; діарея, абдомінальний біль, зміна смаку; кишкова непрохідність, панкреатит, блювання, диспепсія, запор, анорексія, подразнення шлунка, сухість у роті, пептичні виразки; стоматит/афтозні виразки, глосит; ангіоневротичний набряк кишечнику; печінкова недостатність, гепатит гепатоцелюлярний чи холестатичний, гепатит, некроз, холестаз (включаючи жовтяницю); висипання, гіперчутливість/ангіоневротичний набряк обличчя, кінцівок, губ, язика, голосової щілини та/або гортані; підвищене потовиділення, свербіж, кропив’янка, алопеція; множинна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, ексфоліативний дерматит, токсичний епідермальний некроліз, пемфігус, еритродермія; гарячка, серозит, васкуліт, міалгія/міозит, артралгія/артрит, позитивний тест на антинуклеарні а/т, підвищення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), еозинофілія і лейкоцитоз; висипи, фотосенсибілізація та інші реакції з боку шкіри; порушення функції нирок, НН, протеїнурія; олігурія; імпотенція; гінекомастія; астенія; втома; м’язові судоми, припливи, дзвін у вухах, відчуття дискомфорту, гарячка; гіперкаліємія, підвищення креатиніну в сироватці крові; підвищення сечовини у крові, гіпонатріємія; підвищення ферментів печінки, підвищення білірубіну в сироватці крові; артеріальна гіпотензія.