p/os: при АГ легкого ступеня початкова доза 5-10 мг 1 р/добу; підтримуюча доза 20 мг/добу, МДД - 40 мг/добу; СН/безсимптомна дисфункція лівого шлуночка: початкова доза 2,5 мг, у разі відсутності ефекту або після відповідної корекції симптоматичної гіпотензії, дозу поступово підвищувати до звичайної підтримуючої дози 20 мг, яку призначають одноразово або розділяють на 2 прийоми залежно від того, що краще переносить пацієнт; добір дози рекомендовано здійснювати впродовж 2-4 тижнів; МДД - 40 мг/добу у 2 прийоми; р-н д/ін’єкцій вводити в/в струминно повільно, протягом щонайменше 5 хв, його можна вводити розведеним у 50 мл 5% глюкози, 0,9% р-ні натрію хлориду (фізіологічний р-н) чи 5% глюкози у лактаті Рінгера, рекомендована доза для лікування АГ та гіпертонічних кризів 1,25 мг (1 амп.) кожні 6 год, при переході від лікування еналаприлом до лікування еналаприлатом звичайна доза 1 амп. (1,25 мг) кожні 6 год, лікування еналаприлатом триває 48 год, після цього пацієнта перевести на терапію табл. еналаприлу; при переході від парентерального лікування еналаприлатом до p/os лікування еналаприлом рекомендована початкова доза 5 мг 1 р/добу для пацієнтів, яким вже вводили в/в 1,25 мг еналаприлату кожні 6 год, при необхідності дозу можна збільшити; для пацієнтів, які спочатку лікувались ½ звичайної дози еналаприлату (0,625 мг), рекомендована доза при переході до p/os лікування 2,5 мг/добу.