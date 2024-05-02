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Активні речовини — “Б”БЕТАКСОЛОЛ (BETAXOLOLUM)

БЕТАКСОЛОЛ (BETAXOLOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 7 препаратів
Бетак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Бетак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 822 аптеках
від 230,54 грн
Ціни в аптеках
Бетоптик® S краплі очні, 0,25 %, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Новартіс Фарма
Бетоптик® S Краплі очні, 0,25 %, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Новартіс Фарма
В 721 аптеці
від 155,57 грн
Ціни в аптеках
Бетакор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Бетакор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 659 аптеках
від 139,08 грн
Ціни в аптеках
Локрен® таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; Чеплафарм Арцнайміттель
Локрен® Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 Чеплафарм Арцнайміттель
В 645 аптеках
від 342,29 грн
Ціни в аптеках
Бетофтан® краплі очні, суспензія, 2,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Фармак
Бетофтан® Краплі очні, суспензія, 2,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фармак
В 640 аптеках
від 121,10 грн
Ціни в аптеках
Бетак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Бетак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 407 аптеках
від 129,58 грн
Ціни в аптеках
Беталмік 0,5% краплі очні, розчин, 0,5 %, флакон-крапельниця, 10 мл, № 1; Унімед Фарма
Беталмік 0,5% Краплі очні, розчин, 0,5 %, флакон-крапельниця, 10 мл, № 1 Унімед Фарма
В 163 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
Mm = 307,44 Да. Точка плавлення — 70–72 °C; log P (октанол-вода) = 2,81; розчинність в воді — 451 мг/л при температурі 25 °C. Бетаксолол (у формі гідрохлориду) — білий кристалічний порошок. Розчинний у воді, етиловому і метиловому спирті, хлороформі.

кардіоселективна β-адреноблокуюча дія; відсутність часткової агоністичної активності (тобто не проявляє власної симпатоміметичної активності); слабкий мембраностабілізуючий ефект (подібно до хінідину або до місцевих анестетиків) у концентраціях, які перевищують рекомендовані терапевтичні дози.

АГ профілактика нападів стенокардії напруження.

звичайна доза - по 20 мг/добу при АГ та з метою профілактики нападів стенокардії напруження.

тяжкі форми БА та ХОЗЛ; СН, яка не контролюється лікуванням; кардіогенний шок; AV-блокада ІІ та ІІІ ступеня у хворих, які не мають водія ритму; стенокардія Принцметала (протипоказана монотерапія препаратом при ізольованій/типовій формі цього захворювання); дисфункція синусового вузла (включаючи СА блокаду); брадикардія (<45-50 уд/хв); тяжкі форми с-му Рейно та інших порушень периферичного кровообігу; нелікована феохромоцитома; артеріальна гіпотензія; гіперчутливість до бетаксололу; анафілактичні р-ції в анамнезі; метаболічний ацидоз; препарат протипоказаний для застосування у комбінації з флоктафеніном та сультопридом; не рекомендується у комбінації з аміодароном, бепридилом, дилтіаземом і верапамілом; у зв’язку з наявністю лактози цей ЛЗ протипоказаний пацієнтам із вродженою галактоземією, мальабсорбцією глюкози/галактози або с-мом дефіциту лактази.

шкірні реакції, включаючи псоріазоподібні висипання або загострення псоріазу, кропив’янка, свербіж, гіпергідроз, запаморочення, головний біль, дистальна парестезія, летаргія, відчуття сухості в очах, порушення гостроти зору, астенія, безсоння, втома, депресія, нічні кошмари, сплутаність свідомості, галюцинації, шлунково-кишкові розлади (біль у животі, діарея, нудота та блювання), гіпоглікемія, гіперглікемія, брадикардія (можливо, тяжка), уповільнення AV-провідності або посилення існуючої AV-блокади, СН, зниження АТ, похолодання кінцівок, с-м Рейно, погіршення переміжної кульгавості, бронхоспазм, диспное, імпотенція, поява антинуклеарних а/т, клінічні прояви типу системного червоного вовчака.