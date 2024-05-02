БЕТАКСОЛОЛ (BETAXOLOLUM) Діюча речовина
кардіоселективна β-адреноблокуюча дія; відсутність часткової агоністичної активності (тобто не проявляє власної симпатоміметичної активності); слабкий мембраностабілізуючий ефект (подібно до хінідину або до місцевих анестетиків) у концентраціях, які перевищують рекомендовані терапевтичні дози.
АГ профілактика нападів стенокардії напруження.
звичайна доза - по 20 мг/добу при АГ та з метою профілактики нападів стенокардії напруження.
тяжкі форми БА та ХОЗЛ; СН, яка не контролюється лікуванням; кардіогенний шок; AV-блокада ІІ та ІІІ ступеня у хворих, які не мають водія ритму; стенокардія Принцметала (протипоказана монотерапія препаратом при ізольованій/типовій формі цього захворювання); дисфункція синусового вузла (включаючи СА блокаду); брадикардія (<45-50 уд/хв); тяжкі форми с-му Рейно та інших порушень периферичного кровообігу; нелікована феохромоцитома; артеріальна гіпотензія; гіперчутливість до бетаксололу; анафілактичні р-ції в анамнезі; метаболічний ацидоз; препарат протипоказаний для застосування у комбінації з флоктафеніном та сультопридом; не рекомендується у комбінації з аміодароном, бепридилом, дилтіаземом і верапамілом; у зв’язку з наявністю лактози цей ЛЗ протипоказаний пацієнтам із вродженою галактоземією, мальабсорбцією глюкози/галактози або с-мом дефіциту лактази.
шкірні реакції, включаючи псоріазоподібні висипання або загострення псоріазу, кропив’янка, свербіж, гіпергідроз, запаморочення, головний біль, дистальна парестезія, летаргія, відчуття сухості в очах, порушення гостроти зору, астенія, безсоння, втома, депресія, нічні кошмари, сплутаність свідомості, галюцинації, шлунково-кишкові розлади (біль у животі, діарея, нудота та блювання), гіпоглікемія, гіперглікемія, брадикардія (можливо, тяжка), уповільнення AV-провідності або посилення існуючої AV-блокади, СН, зниження АТ, похолодання кінцівок, с-м Рейно, погіршення переміжної кульгавості, бронхоспазм, диспное, імпотенція, поява антинуклеарних а/т, клінічні прояви типу системного червоного вовчака.