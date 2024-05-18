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Аб'юфен таблетки 400 мг блістер, №60 - Харків (762575) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
693,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
722,71
Економія: -44,81 грн
677,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
721,45
Економія: -75,97 грн
645,48 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
687,73 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
691,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
736,99
Економія: -96,11 грн
640,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
688,50 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
669,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
733,66
Економія: -87,07 грн
646,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
679,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
773,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
712,51 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
713,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
750,99
Економія: -110,11 грн
640,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
719,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
722,58 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
726,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
783,90
Економія: -106,17 грн
677,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
769,92
Економія: -91,84 грн
678,08 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено
Харків, вул. Сумська, 90
Всього: упаковка (1)
785,03 грн