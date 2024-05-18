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Аб'юфен таблетки 400 мг блістер, №30 - Харків (11715) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 360 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
458,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
438,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
464,62
Економія: -67,52 грн
397,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
432,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
434,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
423,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
444,16
Економія: -35,55 грн
408,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
451,72 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3), блістер (1)
427,88 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
453,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
559,80
Економія: -154,30 грн
405,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
458,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
535,90
Економія: -126,40 грн
409,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
459,99
Економія: -54,53 грн
405,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
437,18 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
431,68 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
401,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки (15)
443,56
Економія: -63,07 грн
380,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
437,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: блістер (1)
433,80 грн