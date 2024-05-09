АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА (ACIDUM AMINOCAPROICUM)

р-н в/в; при необхідності досягнення швидкого ефекту (г. гіпофібриногенемія) дорослим в/в крап. не більше 100 мл 5% р-ну зі швидкістю 50-60 крап./хв.15-30 хв.; протягом першої год 4-5 г, а при тривалій кровотечі - до її повної зупинки - щогодини по 1 г, але не більше 8 г; при повторній кровотечі введення повторювати з проміжками 4 год., проте не більше 8 год.; дітям при помірному підвищенні фібринолітичної активності одноразово у дозі 0,05 г/кг/добу; доза залежно від віку становить: до 1 року: разова - до 2,5 мл, добова - 15 мл; від 2 до 6 р.: разова - 2,5-5 мл, добова - 15-30 мл; від 7 до 10 р.: разова - 5-7 мл, добова - 30-45 мл, від 11 до 18 р.: разова - 7-14 мл, добова - 45-90 мл; при г. кровотечах дози становлять: дітям до 1 р.: разова - 5 мл, добова - 30 мл; віком від 2 до 4 р.: разова - 5-7,5 мл, добова - 30-45 мл; від 5 до 8 р.: разова - 7,5-10 мл, добова - 45-60 мл; від 9 до 10 р.: разова - 15 мл, добова - 90 мл; від 11 до 14 р.: разова - 20 мл, добова - 120 мл; від 15 до 18 р.: разова - 28 мл, добова - 160 мл; курс лікування - від 3 до 14 днів; табл.: залежно від стану згортальної системи крові дорослим призначають по 1-10 табл. на прийом 4-5 р/добу; при помірно вираженому підвищенні фібринолітичної активності крові разова доза 2-3 г, добова доза -10-15 г, дітям 50 мг/кг; при г. кровотечі разова доза дорослим 5 г, добова - 30 г; для дітей разова доза 50 -100 мг/кг маси тіла, добова - 600 мг/кг; зазвичай дози в табл. дітям становлять: віком 3 - 4 р. - разова - 1 - 1,5 г, добова - 6 - 9 г; 5 - 8 р.- разова - 1,5 - 2 г, добова - 9 - 12 г; 9 - 10 р. - разова - 3 г, добова - 18 г; 11-18 р. - разова - 3-5 г, добова - 18-30 г; порошок призначають p/os, під час або після їди, розчинивши у солодкій воді або запиваючи нею; добову дозу для дорослих ділять на 3-6 прийомів, для дітей - на 3-5 прийомів; при помірно вираженому підвищенні фібринолітичної активності дорослим призначають у добовій дозі 5-24 г; добова доза для дітей до 1 р. 3 г, 2-6 р.- 3-6 г, 7-10 р. - 6-9 г, для підлітків МДД - 10-15 г; при г. кровотечах (у т.ч. гастроінтестинальних) дорослим - 5 г, потім по 1 г щогодини (не >8 год.) до повної зупинки кровотечі; добова доза для дітей до 1 року - 6 г, 2-4 р. - 6-9 г, 5-8 р. - 9-12 г, 9-10 р. - 18 г; субарахноїдальний крововилив - дорослим 6-9 г/добу; травматична гіфема - 0,1 г/кг маси тіла кожні 4 год., (але не більше 24 г/добу) протягом 5 діб; метрорагії, асоційовані з внутрішньоматковими протизаплідними засобами - по 3 г кожні 6 год.; профілактика і зупинка кровотечі при стоматологічних втручаннях - дорослим по 2-3 г 3-5 р/добу; для дорослих середня добова доза 10-18 г, МДД - 24 г; курс лікування - 3-14 днів; з метою профілактики і лікування грипу та ГРВІ застосовують p/os та місцево; для p/os застосування порошок попередньо розчиняють з розрахунку 1 г у 2-х ст. л. підсолодженої кип’яченої води, одержуючи т.ч. 5% р-н; p/os: дітям до 2-х років життя - 1-2 г/добу - по 1-2 ч. л. 4 р/день (0,02-0,04 г/кг - разова доза), можна додавати до їжі або напоїв; дітям у віці 2-6 р.- 2-4 г/на добу - 1-2 ст. л. 4 р/день; дітям у віці 7-10 р.- 4-5 г/добу; підліткам та дорослим - 5-8 г/добу - по 1-2 пакети 4-5 р/день, запиваючи водою, або приймати з їжею чи напоями; місцево: рекомендовано кожні 3-4 год. закладати у носові ходи на 5-10 хв. ватні турунди, зволожені 5% р-ном, або у вказані строки закапувати по 3-5 крап. р-ну у кожен носовий хід; тривалість p/os застосування при грипі та ГРВІ становить 3-7 днів; табл. призначають p/os; залежно від стану згортальної системи крові дорослим по 1-10 табл. на прийом 4-5 р/добу; при помірно вираженому підвищенні фібринолітичної активності крові: дітям p/os в дозі 50 мг/кг маси тіла; при г. кровотечі: дітям разова доза 50 -100 мг/кг, добова - 600 мг/кг; тривалість лікування 3-14 днів; при консервативному лікуванні захворювань крові, печінки, г. панкреатитів, холецистопанкреатитів, алергічних захворювань дорослим по 1-3 табл. 4-5 р/день; тривалість лікування від 14 до 30 днів.