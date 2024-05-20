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Амінокапронова кислота розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 100 мл, №1 - Запоріжжя (67357) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
95,13
Економія: -11,47 грн
83,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
98,99
Економія: -20,45 грн
78,54 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
93,99
Економія: -15,45 грн
78,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
89,73
Економія: -6,50 грн
83,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (2)
91,82
Економія: -8,14 грн
83,68 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
92,00
Економія: -17,00 грн
75,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (2)
89,50
Економія: -10,96 грн
78,54 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (2)
89,77
Економія: -14,83 грн
74,94 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
92,00
Економія: -17,00 грн
75,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
87,87
Економія: -12,97 грн
74,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: упаковка (1)
102,00
Економія: -27,00 грн
75,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
87,78
Економія: -5,55 грн
82,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
93,50
Економія: -14,96 грн
78,54 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Всього: упаковка (1)
101,50
Економія: -22,96 грн
78,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
91,77
Економія: -19,77 грн
72,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
88,69
Економія: -5,79 грн
82,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (4)
91,99
Економія: -13,45 грн
78,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
85,85
Економія: -18,68 грн
67,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (7)
61,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
66,75 грн