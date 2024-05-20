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Амінокапронова кислота порошок для орального застосування 1 г саше, №10 - Запоріжжя (431177) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
179,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
208,35
Економія: -31,43 грн
176,92 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: порошок для орального застосування (9)
194,22
Економія: -17,48 грн
176,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
170,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
205,99
Економія: -38,70 грн
167,29 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
179,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
179,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
179,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
179,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: саше (8)
190,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: порошок для орального застосування (4)
154,65 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
179,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
200,69
Економія: -40,18 грн
160,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
179,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
179,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
179,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
188,84
Економія: -11,85 грн
176,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
179,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
199,34
Економія: -25,77 грн
173,57 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
179,20 грн