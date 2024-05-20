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Амінокапронова кислота порошок для орального застосування 1 г пакет, №10 - Запоріжжя (179378) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (4)
240,00
Економія: -43,00 грн
197,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
189,99
Економія: -33,07 грн
156,92 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
240,00
Економія: -43,00 грн
197,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: порошок для орального застосування (7)
192,99
Економія: -36,07 грн
156,92 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
240,00
Економія: -43,00 грн
197,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: порошок для орального застосування (7)
260,00
Економія: -63,00 грн
197,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: порошок для орального застосування (2)
184,27
Економія: -16,52 грн
167,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: порошок для орального застосування (3)
177,99
Економія: -21,07 грн
156,92 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
260,00
Економія: -63,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
240,00
Економія: -43,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
240,00
Економія: -43,00 грн
197,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (3)
240,00
Економія: -43,00 грн
197,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (1)
260,00
Економія: -63,00 грн
197,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (1)
197,99
Економія: -41,07 грн
156,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
Всього: порошок для орального застосування (3)
188,05
Економія: -8,05 грн
180,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
178,53
Економія: -8,53 грн
170,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (1)
169,62
Економія: -6,62 грн
163,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (2)
184,99
Економія: -28,07 грн
156,92 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
168,79
Економія: -5,79 грн
163,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
174,50
Економія: -17,58 грн
156,92 грн