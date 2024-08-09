Что такое вздутие живота?
Вздутие — это патологическое состояние, для которого характерно чрезмерное накопление газов в кишечнике. Оно обычно сопровождается заметным увеличением объема живота, частым и обильным отхождением газов через прямую кишку. Среди многочисленных симптомов вздутия кишечника наиболее неприятный — абдоминальная боль различной интенсивности.
В литературе встречаются и другие названия вздутия живота:
- метеоризм — происходит от древнегреческого термина μετεωρισμός, обозначающего процесс расширения или увеличения объема;
- повышенное газообразование.
Стоит отметить, что эпизодическое появление метеоризма может быть вариантом нормы, однако регулярное вздутие живота, которое сопровождается болью и другими симптомами, указывает на необходимость детального обследования. Цель диагностики — выявление причин, вызвавших патологию, с дальнейшей разработкой эффективной стратегии лечения вздутия кишечника.
Почему пучит живот: причины и симптомы метеоризма
Все причины вздутия кишечника условно можно разделить на 2 группы:
- экзогенные — связаны с внешними факторами (пищевые привычки, особенности рациона, употребление газированных напитков, индивидуальная непереносимость определенных продуктов);
- эндогенные — включают патологию пищеварительного тракта, гормональные изменения и другие состояния организма.
Экзогенные причины метеоризма:
- нарушение режима питания — переедание или поспешное употребление пищи создает избыточную нагрузку на пищеварительную систему с растяжением стенок желудка и кишечника;
- пищевая непереносимость — у некоторых людей отмечается индивидуальная неспособность усваивать определенные компоненты пищи. Наиболее распространенные примеры — непереносимость лактозы (молочного сахара) и глютена (белка, содержащегося в пшенице, ячмене, ржи);
- аэрофагия — непреднамеренное заглатывание воздуха во время еды или питья приводит к накоплению газов в желудочно-кишечном тракте. Оно часто вызывает растяжение брюшной полости и ощущение переполненности;
- употребление продуктов, провоцирующих газообразование и процессы ферментации в кишечнике (различные виды овощей, фруктов, зерновых культур, богатых сложными углеводами и пищевыми волокнами), сильногазированных напитков.
Эндогенные причины метеоризма:
- дисбиоз кишечника (нарушение баланса микрофлоры пищеварительного тракта);
- воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта (панкреатит, энтерит, колит и др.);
- цирроз печени;
- острые кишечные инфекции бактериальной и вирусной этиологии;
- гельминтозы;
- кишечная непроходимость;
- атония кишечника;
- психоэмоциональные расстройства.
Основные этапы развития вздутия живота:
- избыточное газообразование, которое возникает на фоне усиленной ферментации непереваренных углеводов кишечными бактериями, нарушения баланса кишечной микрофлоры с преобладанием газообразующих бактерий, недостаточности пищеварительных ферментов с неполным расщеплением пищи;
- замедление моторики кишечника, нарушение координации работы его мышц, затрудняющее продвижение газов;
- снижение способности кишечной стенки абсорбировать газы;
- повышение внутрибрюшного давления вследствие накопления газов и растяжения стенок кишечника. В результате изменяется положение диафрагмы и органов брюшной полости;
- изменение со стороны вегетативной нервной системы, висцеральная гиперчувствительность, связанные с перерастяжением кишечной стенки.
Клиническая картина метеоризма включает следующее:
- ощущение распирания и переполненности в области живота. Оно может быть интенсивным: человек вынужден ослабить или расстегнуть одежду для облегчения дискомфорта. Некоторые пациенты жалуются, что после еды живот вздувается и становится тяжело дышать;
- частая отрыжка — рефлекторная реакция организма на избыточное накопление газов в верхних отделах пищеварительного тракта;
- приступы тошноты, рвоты — являются следствием повышенного внутрибрюшного давления и раздражения рецепторов желудка;
- нарушения стула, спровоцированные изменением моторики кишечника;
- урчание, переливание в кишечнике, обусловленные перемещением газов и жидкости по кишечным петлям;
- болевой синдром различной интенсивности и локализации;
- повышенное газоотделение через задний проход — естественный механизм выведения избыточного количества газов из организма.
Вздутие после еды: от какой пищи вздувается живот?
Бобовые культуры (фасоль, горох, чечевица, нут) занимают лидирующие позиции среди продуктов, вызывающих метеоризм. Основная причина такого эффекта кроется в содержании рафинозы — сложного углевода, состоящего из комбинации глюкозы, фруктозы и галактозы. Человеческий организм не вырабатывает ферментов для его расщепления на простые сахара, поэтому она попадает в толстый кишечник в неизменном виде. Там рафиноза подвергается ферментации кишечными бактериями, что сопровождается избыточным газообразованием.
Кроме бобовых, потенциальными причинами метеоризма могут быть:
- молочная продукция (цельное молоко, некоторые сорта сыра, мороженое), которая содержит лактозу — молочный сахар. У людей с недостаточностью или отсутствием ферментов, расщепляющих лактозу, метеоризм возникает сразу после еды. Он часто сопровождается диареей и другими симптомами;
- цельнозерновые продукты, богатые не только полезной клетчаткой, но и рафинозой, что делает их потенциальным источником повышенного газообразования. Рис является исключением среди злаков и обычно не вызывает дискомфорта;
- некоторые овощи (брокколи, различные виды капусты, спаржа) также богаты рафинозой. Несмотря на их несомненную пользу для здоровья, рекомендуется употреблять такие овощи в умеренном количестве, включая их в рацион в течение дня;
- фрукты (яблоки, персики, груши, сливы) содержат природный спирт — сорбит. Он усиливает активность бактерий в толстой кишке;
- жевательная резинка — неочевидная причина метеоризма. При жевании человек неизбежно заглатывает значительное количество воздуха, а многие подсластители, которые входят в состав, плохо усваиваются организмом и вызывают брожение в кишечнике.
Продукты, не вызывающие газообразования
Продукты, которые предотвращают метеоризм:
- семена фенхеля — пряность зарекомендовала себя как эффективное средство для улучшения пищеварения и предотвращения вздутия живота. Ключевым компонентом фенхеля является анетол — вещество, которое обладает способностью расслаблять гладкие мышцы, включая мышечные волокна пищеварительного тракта. Семена фенхеля включают в ежедневный рацион в составе хлебобулочных изделий, супов, напитков. Их можно употреблять в виде отвара до и после приема пищи для улучшения процесса пищеварения и предупреждения вздутия живота;
- ананас — плоды содержат фермент, расщепляющий белковые соединения (бромелайн);
- папайя — в состав папайи входит фермент папаин, который, подобно бромелайну, способствует эффективному расщеплению и усвоению белков. Включение папайи в рацион (в качестве компонента салатов или легких закусок) значительно улучшает процесс пищеварения и снижает риск возникновения метеоризма;
- базилик — свежий базилик полезнее сушеного. При выборе обращайте внимание на яркий зеленый цвет листьев и отсутствие темных пятен. Такой внешний вид свидетельствует о свежести и высоком качестве продукта;
- йогурт и кефир — естественные источники пробиотиков. Полезные бактерии поддерживают здоровую микрофлору кишечника. Регулярное употребление кисломолочных продуктов подавляет рост патогенных микроорганизмов, что помогает снизить риск развития вздутия живота;
- корень имбиря — в продукте высокое содержание протеазы. При использовании свежего имбиря рекомендуемая суточная доза составляет около 1 г.
Лечение вздутия живота
Быстро устранить вздутие живота возможно как с помощью фармакотерапии, так и без применения лекарственных средств.
Что выпить от вздутия живота?
При метеоризме применяют различные лекарственные средства, направленные на устранение избыточного газообразования и связанных с ним симптомов:
- пеногасители (симетикон, диметикон) — снижают поверхностное натяжение пузырьков газа, способствуя их слиянию и более легкому выведению из кишечника;
- адсорбенты (активированный уголь) — поглощают газы и токсины, уменьшая выраженность симптоматики;
- ферментные препараты (панкреатин) — улучшают переваривание пищи, снижая риск избыточного газообразования;
- пробиотики и пребиотики — восстанавливают нормальную микрофлору кишечника;
- ветрогонные средства растительного происхождения;
- другие лекарственные средства.
Важно отметить, что принимать лекарственные средства при регулярном вздутии живота следует после консультации с врачом. Они должны быть подобраны с учетом индивидуальных особенностей пациента, причин метеоризма и сопутствующих заболеваний. Самолечение может быть неэффективным или даже опасным, особенно при наличии серьезной патологии желудочно-кишечного тракта.
Как убрать газы из кишечника без лекарств?
Что делать, если при вздутии живота под рукой нет необходимых препаратов? Для снижения дискомфорта, вызванного метеоризмом, рекомендуют:
- специальные упражнения, направленные на компрессию брюшной полости. Один из эффективных приемов: принять положение лежа на спине, затем плавно подтянуть колени к грудной клетке, обхватив ноги обеими руками, удерживать эту позицию в течение 120–180 секунд, концентрируясь на ощущениях в области живота. Для достижения оптимального результата желательно повторять это упражнение 3–4 раза на протяжении дня, что способствует улучшению перистальтики кишечника и выведению избыточных газов;
- мятный чай богат флавоноидами, которые оказывают комплексное успокаивающее воздействие на раздраженный желудочно-кишечный тракт. Он способствует быстрому устранению проблем с пищеварением и уменьшению вздутия живота;
- ромашковый чай — еще одно проверенное средство устранения метеоризма. Напиток готовят из цветков ромашки аптечной, известной своими расслабляющими и успокаивающими свойствами;
- зеленый чай содержит мощные природные антиоксиданты. Они способствуют нормализации функций пищеварительной системы и эффективно снижают газообразование в кишечнике.
Как не допустить вздутия кишечника?
Что делать для предотвращения вздутия кишечника? Профилактические мероприятия включают:
- рациональное питание — неспешный прием пищи с тщательным пережевыванием, контроль объема порций во избежание переедания, ограничение продуктов, провоцирующих газообразование (бобовые, капуста и др.), постепенное включение в рацион продуктов с высоким содержанием клетчатки;
- оптимизация питьевого режима — достаточное употребление воды в течение дня, минимизация употребления газированных напитков;
- ограничение алкоголя, особенно пива и игристых вин;
- регулярная физическая активность — умеренные нагрузки, например ходьба после еды, упражнения для стимуляции работы кишечника (йога, пилатес);
- освоение техник релаксации (медитация, глубокое дыхание), обеспечение полноценного сна и отдыха;
- прием пробиотиков для поддержания здоровой микрофлоры кишечника;
- ограничение употребления жевательной резинки;
- индивидуальный подход к питанию — ведение дневника питания для выявления проблемных продуктов, временное исключение отдельных продуктов из рациона;
- регулярность приемов пищи — соблюдение постоянного графика питания, отказ от поздних ужинов;
- правильная поза во время еды — прием пищи в положении сидя с прямой спиной, перерыв после еды перед принятием горизонтального положения;
- избегание употребления слишком горячих или холодных блюд.