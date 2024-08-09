Что такое вздутие живота?

Вздутие — это патологическое состояние, для которого характерно чрезмерное накопление газов в кишечнике. Оно обычно сопровождается заметным увеличением объема живота, частым и обильным отхождением газов через прямую кишку. Среди многочисленных симптомов вздутия кишечника наиболее неприятный — абдоминальная боль различной интенсивности.

В литературе встречаются и другие названия вздутия живота:

метеоризм — происходит от древнегреческого термина μετεωρισμός, обозначающего процесс расширения или увеличения объема;

повышенное газообразование.

Стоит отметить, что эпизодическое появление метеоризма может быть вариантом нормы, однако регулярное вздутие живота, которое сопровождается болью и другими симптомами, указывает на необходимость детального обследования. Цель диагностики — выявление причин, вызвавших патологию, с дальнейшей разработкой эффективной стратегии лечения вздутия кишечника.

Почему пучит живот: причины и симптомы метеоризма

Все причины вздутия кишечника условно можно разделить на 2 группы:

экзогенные — связаны с внешними факторами (пищевые привычки, особенности рациона, употребление газированных напитков, индивидуальная непереносимость определенных продуктов);

эндогенные — включают патологию пищеварительного тракта, гормональные изменения и другие состояния организма.

Экзогенные причины метеоризма:

нарушение режима питания — переедание или поспешное употребление пищи создает избыточную нагрузку на пищеварительную систему с растяжением стенок желудка и кишечника;

пищевая непереносимость — у некоторых людей отмечается индивидуальная неспособность усваивать определенные компоненты пищи. Наиболее распространенные примеры — непереносимость лактозы (молочного сахара) и глютена (белка, содержащегося в пшенице, ячмене, ржи);

аэрофагия — непреднамеренное заглатывание воздуха во время еды или питья приводит к накоплению газов в желудочно-кишечном тракте. Оно часто вызывает растяжение брюшной полости и ощущение переполненности;

употребление продуктов, провоцирующих газообразование и процессы ферментации в кишечнике (различные виды овощей, фруктов, зерновых культур, богатых сложными углеводами и пищевыми волокнами), сильногазированных напитков.

Эндогенные причины метеоризма:

дисбиоз кишечника (нарушение баланса микрофлоры пищеварительного тракта);

воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта (панкреатит, энтерит, колит и др.);

цирроз печени ;

; острые кишечные инфекции бактериальной и вирусной этиологии;

гельминтозы;

кишечная непроходимость;

атония кишечника;

психоэмоциональные расстройства.

Основные этапы развития вздутия живота:

избыточное газообразование, которое возникает на фоне усиленной ферментации непереваренных углеводов кишечными бактериями, нарушения баланса кишечной микрофлоры с преобладанием газообразующих бактерий, недостаточности пищеварительных ферментов с неполным расщеплением пищи;

замедление моторики кишечника, нарушение координации работы его мышц, затрудняющее продвижение газов;

снижение способности кишечной стенки абсорбировать газы;

повышение внутрибрюшного давления вследствие накопления газов и растяжения стенок кишечника. В результате изменяется положение диафрагмы и органов брюшной полости;

изменение со стороны вегетативной нервной системы, висцеральная гиперчувствительность, связанные с перерастяжением кишечной стенки.

Клиническая картина метеоризма включает следующее:

ощущение распирания и переполненности в области живота. Оно может быть интенсивным: человек вынужден ослабить или расстегнуть одежду для облегчения дискомфорта. Некоторые пациенты жалуются, что после еды живот вздувается и становится тяжело дышать;

частая отрыжка — рефлекторная реакция организма на избыточное накопление газов в верхних отделах пищеварительного тракта;

приступы тошноты, рвоты — являются следствием повышенного внутрибрюшного давления и раздражения рецепторов желудка;

— являются следствием повышенного внутрибрюшного давления и раздражения рецепторов желудка; нарушения стула, спровоцированные изменением моторики кишечника;

урчание, переливание в кишечнике, обусловленные перемещением газов и жидкости по кишечным петлям;

болевой синдром различной интенсивности и локализации;

повышенное газоотделение через задний проход — естественный механизм выведения избыточного количества газов из организма.

Вздутие после еды: от какой пищи вздувается живот?

Бобовые культуры (фасоль, горох, чечевица, нут) занимают лидирующие позиции среди продуктов, вызывающих метеоризм. Основная причина такого эффекта кроется в содержании рафинозы — сложного углевода, состоящего из комбинации глюкозы, фруктозы и галактозы. Человеческий организм не вырабатывает ферментов для его расщепления на простые сахара, поэтому она попадает в толстый кишечник в неизменном виде. Там рафиноза подвергается ферментации кишечными бактериями, что сопровождается избыточным газообразованием.

Кроме бобовых, потенциальными причинами метеоризма могут быть:

молочная продукция (цельное молоко, некоторые сорта сыра, мороженое), которая содержит лактозу — молочный сахар. У людей с недостаточностью или отсутствием ферментов, расщепляющих лактозу, метеоризм возникает сразу после еды. Он часто сопровождается диареей и другими симптомами;

и другими симптомами; цельнозерновые продукты, богатые не только полезной клетчаткой, но и рафинозой, что делает их потенциальным источником повышенного газообразования. Рис является исключением среди злаков и обычно не вызывает дискомфорта;

некоторые овощи (брокколи, различные виды капусты, спаржа) также богаты рафинозой. Несмотря на их несомненную пользу для здоровья, рекомендуется употреблять такие овощи в умеренном количестве, включая их в рацион в течение дня;

фрукты (яблоки, персики, груши, сливы) содержат природный спирт — сорбит. Он усиливает активность бактерий в толстой кишке;

жевательная резинка — неочевидная причина метеоризма. При жевании человек неизбежно заглатывает значительное количество воздуха, а многие подсластители, которые входят в состав, плохо усваиваются организмом и вызывают брожение в кишечнике.

Продукты, не вызывающие газообразования

Продукты, которые предотвращают метеоризм:

семена фенхеля — пряность зарекомендовала себя как эффективное средство для улучшения пищеварения и предотвращения вздутия живота. Ключевым компонентом фенхеля является анетол — вещество, которое обладает способностью расслаблять гладкие мышцы, включая мышечные волокна пищеварительного тракта. Семена фенхеля включают в ежедневный рацион в составе хлебобулочных изделий, супов, напитков. Их можно употреблять в виде отвара до и после приема пищи для улучшения процесса пищеварения и предупреждения вздутия живота;

ананас — плоды содержат фермент, расщепляющий белковые соединения (бромелайн);

папайя — в состав папайи входит фермент папаин, который, подобно бромелайну, способствует эффективному расщеплению и усвоению белков. Включение папайи в рацион (в качестве компонента салатов или легких закусок) значительно улучшает процесс пищеварения и снижает риск возникновения метеоризма;

базилик — свежий базилик полезнее сушеного. При выборе обращайте внимание на яркий зеленый цвет листьев и отсутствие темных пятен. Такой внешний вид свидетельствует о свежести и высоком качестве продукта;

йогурт и кефир — естественные источники пробиотиков. Полезные бактерии поддерживают здоровую микрофлору кишечника. Регулярное употребление кисломолочных продуктов подавляет рост патогенных микроорганизмов, что помогает снизить риск развития вздутия живота;

корень имбиря — в продукте высокое содержание протеазы. При использовании свежего имбиря рекомендуемая суточная доза составляет около 1 г.

Лечение вздутия живота

Быстро устранить вздутие живота возможно как с помощью фармакотерапии, так и без применения лекарственных средств.

Что выпить от вздутия живота?

При метеоризме применяют различные лекарственные средства, направленные на устранение избыточного газообразования и связанных с ним симптомов:

пеногасители ( симетикон , диметикон ) — снижают поверхностное натяжение пузырьков газа, способствуя их слиянию и более легкому выведению из кишечника;

, ) — снижают поверхностное натяжение пузырьков газа, способствуя их слиянию и более легкому выведению из кишечника; адсорбенты ( активированный уголь ) — поглощают газы и токсины, уменьшая выраженность симптоматики;

) — поглощают газы и токсины, уменьшая выраженность симптоматики; ферментные препараты ( панкреатин ) — улучшают переваривание пищи, снижая риск избыточного газообразования;

) — улучшают переваривание пищи, снижая риск избыточного газообразования; пробиотики и пребиотики — восстанавливают нормальную микрофлору кишечника;

ветрогонные средства растительного происхождения;

другие лекарственные средства.

Важно отметить, что принимать лекарственные средства при регулярном вздутии живота следует после консультации с врачом. Они должны быть подобраны с учетом индивидуальных особенностей пациента, причин метеоризма и сопутствующих заболеваний. Самолечение может быть неэффективным или даже опасным, особенно при наличии серьезной патологии желудочно-кишечного тракта.

Как убрать газы из кишечника без лекарств?

Что делать, если при вздутии живота под рукой нет необходимых препаратов? Для снижения дискомфорта, вызванного метеоризмом, рекомендуют:

специальные упражнения, направленные на компрессию брюшной полости. Один из эффективных приемов: принять положение лежа на спине, затем плавно подтянуть колени к грудной клетке, обхватив ноги обеими руками, удерживать эту позицию в течение 120–180 секунд, концентрируясь на ощущениях в области живота. Для достижения оптимального результата желательно повторять это упражнение 3–4 раза на протяжении дня, что способствует улучшению перистальтики кишечника и выведению избыточных газов;

мятный чай богат флавоноидами, которые оказывают комплексное успокаивающее воздействие на раздраженный желудочно-кишечный тракт. Он способствует быстрому устранению проблем с пищеварением и уменьшению вздутия живота;

ромашковый чай — еще одно проверенное средство устранения метеоризма. Напиток готовят из цветков ромашки аптечной, известной своими расслабляющими и успокаивающими свойствами;

зеленый чай содержит мощные природные антиоксиданты. Они способствуют нормализации функций пищеварительной системы и эффективно снижают газообразование в кишечнике.

Как не допустить вздутия кишечника?

Что делать для предотвращения вздутия кишечника? Профилактические мероприятия включают: