ДИМЕТИКОН (DIMETICONUM) Действующее вещество
фармакодинамика. Диметикон является поверхностно-активным полисилоксаном. Он уменьшает поверхностное натяжение пузырьков газа, вызывает их разрушение и способствует выведению газов. При пероральном применении диметикон снижает метеоризм, вызванный разными причинами, уменьшает вздутие и боль в животе.
Фармакокинетика. Диметикон не абсорбируется в ЖКТ. Он выводится в неизмененном виде с калом.
симптоматическое лечение при проявлениях со стороны ЖКТ, связанных с газообразованием (например, метеоризм).
Как вспомогательное средство при проведении диагностических исследований органов брюшной полости (рентгенография, УЗИ, гастродуоденоскопия).
Усиленное газообразование после хирургических вмешательств.
Как пеногаситель при интоксикации моющими средствами.
per os. Для лечения вздутия кишечника (кишечной колики), связанного с метеоризмом
Дети в возрасте от 0 до 6 мес — по 4 капли, смешивая с небольшим количеством жидкости, перед каждым приемом пищи. Дети в возрасте от 6 мес до 1 года — по 1 капле 4 раза в сутки, 1−2 года — по 1−2 капли 4 раза в сутки, 2−4 года — по 2 капли 4 раза в сутки, 4−6 лет — по 3 капли 4 раза в сутки, 6−10 лет — по 4 капли 4 раза в сутки. Взрослые и дети в возрасте старше 10 лет — по 5 капель 4 раза в сутки.
Для подготовки к рентгенологическому исследованию или УЗИ
Взрослые: по 12 капель после приема пищи 3 раза в сутки перед проведением исследования и 12 капель утром в день обследования.
Для подготовки к гастродуоденоскопии
Взрослые и дети в возрасте старше 10 лет: в течение 2–3 дней перед обследованием, по 12 капель 4 раза в сутки.
При повышенном газообразовании в послеоперационный период
Взрослые: по 12 капель каждые 4–6 ч, при необходимости дозу следует повысить.
Отравление моющими средствами
Дозировка зависит от тяжести интоксикации. Минимальная рекомендованная доза — 1 мл.
Длительность лечения зависит от наличия жалоб, решение принимает врач индивидуально для каждого пациента. При необходимости препарат можно принимать в течение длительного времени.
повышенная чувствительность к диметикону или какому-либо из вспомогательных веществ препарата. Кишечная непроходимость, обструктивные заболевания ЖКТ.
не отмечены, но возможно возникновение аллергических реакций, включая зуд, гиперемию, сыпь и крапивницу.
при приеме внутрь антациды, содержащие алюминия гидроксид и магния карбонат, адсорбируют силиконы и могут снижать эффективность диметикона. Диметикон может увеличивать абсорбцию варфарина и дигоксина.
не сообщалось.