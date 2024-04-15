per os. Для лечения вздутия кишечника (кишечной колики), связанного с метеоризмом

Дети в возрасте от 0 до 6 мес — по 4 капли, смешивая с небольшим количеством жидкости, перед каждым приемом пищи. Дети в возрасте от 6 мес до 1 года — по 1 капле 4 раза в сутки, 1−2 года — по 1−2 капли 4 раза в сутки, 2−4 года — по 2 капли 4 раза в сутки, 4−6 лет — по 3 капли 4 раза в сутки, 6−10 лет — по 4 капли 4 раза в сутки. Взрослые и дети в возрасте старше 10 лет — по 5 капель 4 раза в сутки.

Для подготовки к рентгенологическому исследованию или УЗИ

Взрослые: по 12 капель после приема пищи 3 раза в сутки перед проведением исследования и 12 капель утром в день обследования.

Для подготовки к гастродуоденоскопии

Взрослые и дети в возрасте старше 10 лет: в течение 2–3 дней перед обследованием, по 12 капель 4 раза в сутки.

При повышенном газообразовании в послеоперационный период

Взрослые: по 12 капель каждые 4–6 ч, при необходимости дозу следует повысить.

Отравление моющими средствами

Дозировка зависит от тяжести интоксикации. Минимальная рекомендованная доза — 1 мл.

Длительность лечения зависит от наличия жалоб, решение принимает врач индивидуально для каждого пациента. При необходимости препарат можно принимать в течение длительного времени.