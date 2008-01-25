Предменструальный синдром: нужно ли что-то делать?

У вас наблюдается ухудшение самочувствия в определенные дни менструального цикла? С чем это связано и какие существуют методы уменьшения выраженности данного состояния?

Предменструальный синдром (ПМС) — это синдром, который включает клинически значимые соматические и психологические проявления во время лютеиновой фазы менструального цикла, приводящие к значительному дистрессу и нарушению повседневной деятельности. ПМС включает симптомы и признаки, которые развиваются перед менструацией, включая перепады настроения, болезненность молочных желез, желание постоянно принимать пищу, усталость, раздражительность и депрессию. Некоторые женщины описывают это как признаки приближения менструации, у других же симптомы настолько выраженные, что приводят к нетрудоспособности.

ПМС может влиять на сексуальную жизнь, личные отношения и продуктивность труда.

Сколько длится ПМС?

Симптомы ПМС исчезают в течение нескольких дней после начала менструации.

По оценкам экспертов, около 50% женщин репродуктивного возраста испытывают предменструальный синдром разной степени выраженности. У около 1/ 5 женщин наблюдаются значительно выраженные проявления.

Признаки предменструального синдрома включают:

изменение аппетита;

увеличение массы тела;

боль в животе, спине, пояснице;

головную боль;

отек и болезненность молочных желез;

также может наблюдаться тошнота;

запор или диарею;

беспокойство, раздражительность, гнев, перепады настроения и плаксивость;

повышенную утомляемость, ощущение немотивированной усталости;

бессонницу;

изменения либидо;

нарушения концентрации внимания;

боль в суставах или мышцах;

вздутие живота;

появление прыщей;

непереносимость алкоголя.

Но у небольшого количества женщин с ПМС каждый месяц развиваются выраженные симптомы. Тяжелую форму ПМС называют «предменструальным дисфорическим расстройством». Признаки и симптомы этого расстройства включают депрессию, перепады настроения, гнев, тревогу, чувство разбитости, трудности с концентрацией внимания, раздражительность и напряжение.

Причины ПМС

На сегодня этиология ПМС до конца не исследована. Известно, что развитие этого состояния могут обусловливать несколько факторов:

циклические изменения гормонов, такие как избыток эстрогена и дефицит прогестерона. Признаки и симптомы ПМС изменяются в зависимости от гормональных колебаний и проходят в периоды беременности и менопаузы.

Химические изменения в головном мозге. Колебания уровня нейромедиатора серотонина могут вызвать симптомы ПМС. Недостаточное количество серотонина может приводить к развитию предменструальной депрессии, а также усталости, тяге к еде и проблемам со сном.

Избыточное потребление сладких продуктов питания, фастфуда, кофе, алкоголя.

Гиподинамия.

Нарушения сна, бессонница.

Депрессия. У некоторых женщин с тяжелым предменструальным синдромом наблюдается невыявленная ранее депрессия.

Диагностика ПМС

Не существует уникальных физических данных или лабораторных тестов, позволяющих точно диагностировать ПМС. Ваш врач может отнести тот или иной симптом к ПМС, если он является частью вашего предсказуемого предменструального паттерна.

Для диагностики ПМС врач может рекомендовать вести дневник в течение нескольких циклов — записывать ежедневно развивающиеся симптомы, это позволит определить связь их развития с менструальным циклом.

Некоторые состояния могут иметь проявления, сходные с ПМС, например, синдром хронической усталости, заболевания щитовидной железы и расстройства настроения, такие как депрессия и тревога, эндометриоз, дисменорея. Так, например, если фиксируются необычные выделения перед менструацией, врач может порекомендовать ультразвуковое исследование (УЗИ) для выявления эндометриоза или другого заболевания.

Когда же следует обратиться к врачу?

Если вам не удалось управлять ПМС путем изменения образа жизни, а его симптомы влияют на ваше здоровье и повседневную деятельность, обратитесь к врачу.

Для начала врач порекомендует различные нефармакологические методы терапии, включая физическую активность и упражнения, рациональное питание, препараты растительного происхождения (экстракт плодов Vitex agnus-castus), когнитивно-поведенческую терапию (КПТ) и социальную поддержку, адекватный отдых, регулярные горячие ванны, прием витаминов, массаж, светотерапию. Рекомендуется избегать стрессовых событий и поддерживать здоровый режим сна, особенно в предменструальный период.

При выраженных эмоциональных нарушениях в предменструальный период может быть рекомендована КПТ — это подход, который делает упор на коррекцию неурегулированных деструктивных мыслей, поведения и эмоций. КПТ помогает распознать такое поведение и помогает разработать стратегии преодоления трудностей для улучшения повседневного функционирования.

Также могут быть рекомендованы лекарственные средства: