СПИРОНОЛАКТОН (SPIRONOLACTONUM) Действующее вещество
спиронолактон — калийсберегающий диуретик с умеренным натрийуретическим действием. Диуретический эффект спиронолактона обусловлен его антагонизмом в отношении гормона коры надпочечников — альдостерона. Антагонистическое действие спиронолактона проявляется в дистальных почечных канальцах: он уменьшает выведение ионов калия, усиливает выведение ионов натрия и воды без нарушения электролитного равновесия; понижает титруемую кислотность мочи и уменьшает выведение мочевины. Препятствует связыванию альдостерона с белковыми рецепторами клеток.
После приема внутрь спиронолактон быстро всасывается в пищеварительном тракте; около 90% спиронолактона связывается с белками плазмы крови. Биодоступность составляет 92–99% и повышается при одновременном приеме с пищей, распределяется в печени, почках, надпочечниках и половых железах. Спиронолактон быстро метаболизируется в печени. Основными фармакологически активными метаболитами являются 7-α-тиоспиронолактон, 7-α-тиометилспиронолактон и канренон. Антиальдостероновое действие определяет канренон, составляющий около 50% всех метаболитов спиронолактона. Cmax канренона достигается через 2–4 ч после введения спиронолактона, а T½ составляет в среднем 12,5 ч. Спиронолактону свойствен кумулятивный эффект. Его диуретическое действие развивается постепенно и наблюдается на 2–5-е сутки лечения. Проникает через плаценту и в грудное молоко. Выводится из организма с калом и мочой.
отечный синдром, обусловленный хронической сердечной недостаточностью, циррозом печени, особенно при наличии одновременно гипокалиемии и гиперальдостеронизма; нефротический синдром, отеки при беременности, церебральные и идиопатические отеки; как вспомогательное средство при миастении и БА, гипокалиемических видах пароксизмального паралича и т.д., а также для профилактики гипокалиемии при лечении салуретиками. Применяют также при артериальной гипертензии для усиления эффекта других гипотензивных средств.
дозу устанавливают индивидуально с учетом степени нарушений водно-электролитного баланса и гормонального статуса больного.
При артериальной гипертензии спиронолактон назначают по 25 мг 3–4 раза в сутки.
При отечном синдроме спиронолактон назначают в дозах 100–200 мг (реже — 300 мг) в сутки, как правило, в комбинации с петлевыми (фуросемид, этакриновая кислота) и/или тиазидными (гидрохлоротиазид) диуретиками. При достижении эффекта дозу спиронолактона снижают до 75–25 мг/сут. Коррекцию дозы следует проводить с учетом концентрации калия в плазме крови. При выраженном гиперальдостеронизме и гипокалиемии назначают в дозе 300 мг/сут в 2–3 приема. В случае необходимости курсы лечения повторяют каждые 10–14 дней.
гиперкалиемия, гиперкальциемия, гипонатриемия, анурия, ОПН, тяжелые формы ХПН, I триместр беременности, период кормления грудью.
тошнота, рвота, диарея, головокружение, в редких случаях — сонливость, атаксия, кожная сыпь, повышение в крови концентрации мочевины, креатинина, мочевой кислоты. При длительном применении препарата у мужчин возможно развитие обратимой формы гинекомастии и нарушения эрекции; у женщин — нарушение менструального цикла, аменорея, кровотечения в климактерический период, изменение голоса.
не следует одновременно назначать препараты, содержащие калий. Если спиронолактон назначают в комбинации с другими диуретиками, дозу последних следует снизить.
При необходимости спиронолактон можно назначать в сочетании с сердечными гликозидами.
Для усиления диуретического эффекта и снижения потери ионов калия с мочой спиронолактон можно назначать в комбинации с тиазидными диуретиками, фуросемидом и этакриновой кислотой.