СПИРОНОЛАКТОН (SPIRONOLACTONUM)

спиронолактон — калийсберегающий диуретик с умеренным натрийуретическим действием. Диуретический эффект спиронолактона обусловлен его антагонизмом в отношении гормона коры надпочечников — альдостерона. Антагонистическое действие спиронолактона проявляется в дистальных почечных канальцах: он уменьшает выведение ионов калия, усиливает выведение ионов натрия и воды без нарушения электролитного равновесия; понижает титруемую кислотность мочи и уменьшает выведение мочевины. Препятствует связыванию альдостерона с белковыми рецепторами клеток.

После приема внутрь спиронолактон быстро всасывается в пищеварительном тракте; около 90% спиронолактона связывается с белками плазмы крови. Биодоступность составляет 92–99% и повышается при одновременном приеме с пищей, распределяется в печени, почках, надпочечниках и половых железах. Спиронолактон быстро метаболизируется в печени. Основными фармакологически активными метаболитами являются 7-α-тиоспиронолактон, 7-α-тиометилспиронолактон и канренон. Антиальдостероновое действие определяет канренон, составляющий около 50% всех метаболитов спиронолактона. C max канренона достигается через 2–4 ч после введения спиронолактона, а T ½ составляет в среднем 12,5 ч. Спиронолактону свойствен кумулятивный эффект. Его диуретическое действие развивается постепенно и наблюдается на 2–5-е сутки лечения. Проникает через плаценту и в грудное молоко. Выводится из организма с калом и мочой.