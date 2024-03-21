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Активные вещества — “С”СПИРОНОЛАКТОН (SPIRONOLACTONUM)

СПИРОНОЛАКТОН (SPIRONOLACTONUM) Действующее вещество

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Найдено: 10 препаратов
Спиронолактон-Дарница таблетки, 25 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 30; Дарница
Спиронолактон-Дарница Таблетки, 25 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 30 Дарница
В 1169 аптеках
от 53,76 грн
Цены в аптеках
Верошпирон таблетки, 25 мг, № 20; Gedeon Richter
Верошпирон Таблетки, 25 мг, № 20 Gedeon Richter
В 1162 аптеках
от 37,90 грн
Цены в аптеках
Верошпирон капсулы, 50 мг, № 30; Gedeon Richter
Верошпирон Капсулы, 50 мг, № 30 Gedeon Richter
В 1154 аптеках
от 203,96 грн
Цены в аптеках
Спиронолактон Сандоз® таблетки, 50 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Sandoz
Спиронолактон Сандоз® Таблетки, 50 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Sandoz
В 1123 аптеках
от 86,38 грн
Цены в аптеках
Спиронолактон Сандоз® таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Sandoz
Спиронолактон Сандоз® Таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Sandoz
В 1086 аптеках
от 107,40 грн
Цены в аптеках
Верошпирон капсулы, 100 мг, № 30; Gedeon Richter
Верошпирон Капсулы, 100 мг, № 30 Gedeon Richter
В 1079 аптеках
от 216,40 грн
Цены в аптеках
Спиронолактон-Дарница таблетки, 100 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30; Дарница
Спиронолактон-Дарница Таблетки, 100 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30 Дарница
В 1022 аптеках
от 83,50 грн
Цены в аптеках
Спилактон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 20; Уорлд Медицин
Спилактон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 20 Уорлд Медицин
В 241 аптеке
от 80,81 грн
Цены в аптеках
Спилактон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 20; Уорлд Медицин
Спилактон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 20 Уорлд Медицин
В 210 аптеках
от 168,21 грн
Цены в аптеках
Спилактон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 20; Уорлд Медицин
Спилактон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 20 Уорлд Медицин
В 125 аптеках
от 43,54 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки, капсулы.
СПИРОНОЛАКТОН (SPIRONOLACTONUM)
CAS №: 52-01-7 C24H32O4S
USPDDN: 17-гидрокси-7α-меркапто-3-оксо-17α-прегн-4-ен-21-карбоксиловой кислоты γ-лактон ацетат.
Форма выпуска: таблетки, капсулы.

спиронолактон — калийсберегающий диуретик с умеренным натрийуретическим действием. Диуретический эффект спиронолактона обусловлен его антагонизмом в отношении гормона коры надпочечников — альдостерона. Антагонистическое действие спиронолактона проявляется в дистальных почечных канальцах: он уменьшает выведение ионов калия, усиливает выведение ионов натрия и воды без нарушения электролитного равновесия; понижает титруемую кислотность мочи и уменьшает выведение мочевины. Препятствует связыванию альдостерона с белковыми рецепторами клеток.
После приема внутрь спиронолактон быстро всасывается в пищеварительном тракте; около 90% спиронолактона связывается с белками плазмы крови. Биодоступность составляет 92–99% и повышается при одновременном приеме с пищей, распределяется в печени, почках, надпочечниках и половых железах. Спиронолактон быстро метаболизируется в печени. Основными фармакологически активными метаболитами являются 7-α-тиоспиронолактон, 7-α-тиометилспиронолактон и канренон. Антиальдостероновое действие определяет канренон, составляющий около 50% всех метаболитов спиронолактона. Cmax канренона достигается через 2–4 ч после введения спиронолактона, а T½ составляет в среднем 12,5 ч. Спиронолактону свойствен кумулятивный эффект. Его диуретическое действие развивается постепенно и наблюдается на 2–5-е сутки лечения. Проникает через плаценту и в грудное молоко. Выводится из организма с калом и мочой.

отечный синдром, обусловленный хронической сердечной недостаточностью, циррозом печени, особенно при наличии одновременно гипокалиемии и гиперальдостеронизма; нефротический синдром, отеки при беременности, церебральные и идиопатические отеки; как вспомогательное средство при миастении и БА, гипокалиемических видах пароксизмального паралича и т.д., а также для профилактики гипокалиемии при лечении салуретиками. Применяют также при артериальной гипертензии для усиления эффекта других гипотензивных средств.

дозу устанавливают индивидуально с учетом степени нарушений водно-электролитного баланса и гормонального статуса больного.
При артериальной гипертензии спиронолактон назначают по 25 мг 3–4 раза в сутки.
При отечном синдроме спиронолактон назначают в дозах 100–200 мг (реже — 300 мг) в сутки, как правило, в комбинации с петлевыми (фуросемид, этакриновая кислота) и/или тиазидными (гидрохлоротиазид) диуретиками. При достижении эффекта дозу спиронолактона снижают до 75–25 мг/сут. Коррекцию дозы следует проводить с учетом концентрации калия в плазме крови. При выраженном гиперальдостеронизме и гипокалиемии назначают в дозе 300 мг/сут в 2–3 приема. В случае необходимости курсы лечения повторяют каждые 10–14 дней.

гиперкалиемия, гиперкальциемия, гипонатриемия, анурия, ОПН, тяжелые формы ХПН, I триместр беременности, период кормления грудью.

тошнота, рвота, диарея, головокружение, в редких случаях — сонливость, атаксия, кожная сыпь, повышение в крови концентрации мочевины, креатинина, мочевой кислоты. При длительном применении препарата у мужчин возможно развитие обратимой формы гинекомастии и нарушения эрекции; у женщин — нарушение менструального цикла, аменорея, кровотечения в климактерический период, изменение голоса.

не следует одновременно назначать препараты, содержащие калий. Если спиронолактон назначают в комбинации с другими диуретиками, дозу последних следует снизить.
При необходимости спиронолактон можно назначать в сочетании с сердечными гликозидами.
Для усиления диуретического эффекта и снижения потери ионов калия с мочой спиронолактон можно назначать в комбинации с тиазидными диуретиками, фуросемидом и этакриновой кислотой.