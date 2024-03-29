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Активные вещества — “П”ПАРОКСЕТИН (PAROXETINUM)

ПАРОКСЕТИН (PAROXETINUM) Действующее вещество

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Найдено: 7 препаратов
Пароксин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 60; Acino
Пароксин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 60 Acino
В 841 аптеке
от 965,00 грн
Цены в аптеках
Пароксин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Acino
Пароксин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Acino
В 716 аптеках
от 493,06 грн
Цены в аптеках
Пароксетин таблетки, 20 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Пароксетин Таблетки, 20 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 694 аптеках
от 569,95 грн
Цены в аптеках
Паксил таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, № 28; GlaxoSmithKline
Паксил Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, № 28 GlaxoSmithKline
В 556 аптеках
от 622,20 грн
Цены в аптеках
Рексетин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30; Gedeon Richter
Рексетин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30 Gedeon Richter
В 309 аптеках
от 553,01 грн
Цены в аптеках
Семправил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Гледфарм Лтд
Семправил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд
В 138 аптеках
от 341,77 грн
Цены в аптеках
Тривонор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28; Mistral Capital Management
Тривонор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28 Mistral Capital Management
В 71 аптеке
от 535,92 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о.
ПАРОКСЕТИН (PAROXETINUM)
CAS №: 215647-85-1 C19H20FNO3
USPDDN: (-)-(3S,4R)-4-(p-флуорофенил)-3-((3,4-(метилендиокси)фенокси)метил)пиперидин.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о.

антидепрессант, селективный ингибитор обратного нейронального захвата серотонина; мало влияет на нейрональный захват норадреналина и дофамина. Полагают, что антидепрессивный (тимоаналептический) эффект обусловлен увеличением содержания серотонина в синаптической щели, что в дальнейшем вызывает изменение плотности разных рецепторов на пост- и пресинаптических мембранах (пластическую перестройку функциональных систем мозга). Обладает также анксиолитическим и психостимулирующим свойствами. Улучшает сон у больных с депрессией уже на ранней стадии лечения. Положительный эффект отмечен при болевом синдроме при диабетической нейропатии. Обладает умеренно выраженной холиноблокирующей активностью.

эндогенные, нейротические и реактивные депрессии.

в начале лечения суточная доза составляет 20 мг в 1 прием. Дозу постепенно повышают (на 10 мг в неделю) до достижения терапевтического эффекта (чаще до 40–50 мг).

повышенная чувствительность к пароксетину, нарушение функций печени и почек.

сонливость, бессонница, головная боль, головокружение, общая слабость, галлюцинации, повышенная возбудимость, гипоманиакальное состояние, экстрапирамидные нарушения (включая дистонию, судороги), нарушения аккомодации, мидриаз, анизокория, повышение внутриглазного давления, повышение или снижение АД, тахикардия, брадикардия, нарушение сердечной проводимости, тошнота, диарея или запор, лейкопения, анемия, нарушения половой функции.

прекращение применения пароксетина следует проводить, постепенно снижая дозу, во избежание синдрома отмены, который проявляется головокружением, тошнотой, рвотой, бессонницей, спутанностью сознания, усилением потоотделения.
В период лечения пароксетином запрещается употребление алкоголя.

не назначают одновременно с ингибиторами МАО.