ПАРОКСЕТИН (PAROXETINUM)

антидепрессант, селективный ингибитор обратного нейронального захвата серотонина; мало влияет на нейрональный захват норадреналина и дофамина. Полагают, что антидепрессивный (тимоаналептический) эффект обусловлен увеличением содержания серотонина в синаптической щели, что в дальнейшем вызывает изменение плотности разных рецепторов на пост- и пресинаптических мембранах (пластическую перестройку функциональных систем мозга). Обладает также анксиолитическим и психостимулирующим свойствами. Улучшает сон у больных с депрессией уже на ранней стадии лечения. Положительный эффект отмечен при болевом синдроме при диабетической нейропатии. Обладает умеренно выраженной холиноблокирующей активностью.