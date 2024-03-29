ПАРОКСЕТИН (PAROXETINUM) Действующее вещество
антидепрессант, селективный ингибитор обратного нейронального захвата серотонина; мало влияет на нейрональный захват норадреналина и дофамина. Полагают, что антидепрессивный (тимоаналептический) эффект обусловлен увеличением содержания серотонина в синаптической щели, что в дальнейшем вызывает изменение плотности разных рецепторов на пост- и пресинаптических мембранах (пластическую перестройку функциональных систем мозга). Обладает также анксиолитическим и психостимулирующим свойствами. Улучшает сон у больных с депрессией уже на ранней стадии лечения. Положительный эффект отмечен при болевом синдроме при диабетической нейропатии. Обладает умеренно выраженной холиноблокирующей активностью.
эндогенные, нейротические и реактивные депрессии.
в начале лечения суточная доза составляет 20 мг в 1 прием. Дозу постепенно повышают (на 10 мг в неделю) до достижения терапевтического эффекта (чаще до 40–50 мг).
повышенная чувствительность к пароксетину, нарушение функций печени и почек.
сонливость, бессонница, головная боль, головокружение, общая слабость, галлюцинации, повышенная возбудимость, гипоманиакальное состояние, экстрапирамидные нарушения (включая дистонию, судороги), нарушения аккомодации, мидриаз, анизокория, повышение внутриглазного давления, повышение или снижение АД, тахикардия, брадикардия, нарушение сердечной проводимости, тошнота, диарея или запор, лейкопения, анемия, нарушения половой функции.
прекращение применения пароксетина следует проводить, постепенно снижая дозу, во избежание синдрома отмены, который проявляется головокружением, тошнотой, рвотой, бессонницей, спутанностью сознания, усилением потоотделения.
В период лечения пароксетином запрещается употребление алкоголя.
не назначают одновременно с ингибиторами МАО.