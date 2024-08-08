Что такое фурункул и как он выглядит?

Фурункул — это острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула, распространяющееся также на сальную железу и окружающую соединительную ткань. Внешне он выглядит как болезненное уплотнение на коже, которое постепенно увеличивается в размерах:

на начальной стадии — небольшое покраснение вокруг волосяного фолликула, которое со временем превращается в болезненный узелок;

по мере развития воспалительного процесса узелок увеличивается, становится более плотным и болезненным. На его вершине формируется гнойная головка желтоватого цвета.

Размеры фурункула варьируют от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в диаметре. Кожа вокруг него становится отечной, гиперемированной и горячей на ощупь.

Фурункулы могут появляться на любых участках тела, где есть волосяной покров, но наиболее часто они локализуются на лице, шее, подмышечных впадинах, ягодицах и бедрах. Особенно опасны фурункулы, возникающие в области носогубного треугольника, — они называются злокачественными вследствие высокого риска серьезных осложнений. К таким осложнениям относятся:

тромбофлебит лицевых вен и пещеристого синуса;

сепсис;

менингоэнцефалит.

Важно отметить, что злокачественное течение часто является результатом неправильных действий пациента. В частности, попытки самостоятельно выдавить фурункул на ранней стадии его развития приводят к быстрому распространению инфекции и развитию опасных осложнений.

Что такое фурункулез?

Иногда организм человека сталкивается с более серьезным вызовом, когда на различных участках тела могут одновременно появляться множественные фурункулы. Такое состояние называется фурункулезом. Такое множественное поражение кожи — не просто совокупность отдельных очагов инфекции, а системное заболевание, которое указывает на значительное снижение иммунитета.

Что такое карбункул?

Карбункул — это более серьезное и обширное воспалительное поражение кожи и подкожной клетчатки, для которого характерны:

одновременное воспаление нескольких близко расположенных волосяных фолликулов и сальных желез;

значительный размер — может достигать размера грецкого ореха или даже куриного яйца;

тяжесть течения — сопровождается более выраженными симптомами интоксикации — высокой температурой тела, ознобом, общей слабостью;

глубина поражения — затрагивает не только кожу, но и подкожную жировую клетчатку, иногда доходя до мышечной фасции.

Чем отличается фурункул от карбункула? Карбункул имеет сложную структуру (несколько гнойных очагов, которые со временем могут сливаться), обычно имеет более тяжелое течение, с более выраженными симптомами и риском осложнений, чаще требуются хирургическое вмешательство и системное применение антибиотиков, обычно заживает дольше.

Что такое чиряк?

Чиряк — это народное название фурункула, широко распространенное в разговорной речи. Его используют для описания болезненного воспалительного гнойного процесса в коже.

Причины фурункула (фурункулеза)

От чего появляется фурункул? Основная причина этой дерматологической патологии — бактерия золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), которая является частью нормальной микрофлоры кожи человека. Реже воспаление волосяных фолликулов вызывают различные виды стрептококков.

К предрасполагающим факторам, обусловливающим развитие гнойно-некротического воспаления волосяных фолликулов, относятся:

различные заболевания кожи и микротравмы — даже небольшие повреждения кожного покрова могут стать «входными воротами» для инфекции, создавая благоприятную среду для размножения патогенных микроорганизмов;

ослабление иммунной системы, вызванное хроническими заболеваниями, недостатком витаминов, нарушением обмена веществ и др.;

внешние факторы и условия окружающей среды — неблагоприятные метеорологические условия, резкие перепады температуры;

нарушения работы нервной и эндокринной систем;

профессиональные факторы риска — работа в условиях повышенной запыленности, особенно если речь идет о грубых частицах пыли (например известь, цемент, угольная пыль), которая способна механически повреждать кожу и закупоривать поры;

бытовые факторы — использование тупых или загрязненных бритвенных принадлежностей повышают риск микроповреждений кожи и дальнейшего инфицирования. Привычка выдавливать угри или другую кожную сыпь не только травмирует кожу, но и приводит к распространению бактерий, повышая риск развития фурункулов.

Классификация. Виды фурункулов

Воспаление волосяных фолликулов разделяют:

по локализации — выделяют фурункулы лица, шеи, туловища, ягодиц, конечностей, других анатомических областей;

по течению — острое (воспаление развивается и проходит все стадии за 7–10 дней), хроническое (характеризуется длительным течением с частыми рецидивами), абортивное (фурункул разрешается на ранней стадии без формирования гнойного стержня);

по количеству очагов — единичное воспаление, фурункулез (несколько очагов воспаления, возникающих одновременно), карбункул (обширное гнойно-некротическое воспаление, охватывающее несколько соседних волосяных фолликулов и окружающие ткани);

по наличию осложнений — неосложненное, осложненное (сопровождается лимфаденитом, флегмоной, тромбофлебитом и др.).

Стадии развития фурункула

Развитие фурункула — это сложный процесс, который условно можно разделить на три стадии:

I (инфильтрационная) — на коже появляется небольшой участок покраснения с нечеткими границами и незначительным отеком. По мере развития процесса, обычно в течение первых 24–48 ч, вокруг устья волосяного фолликула формируется четко очерченный узелок. Узелок постепенно увеличивается в размерах, а окружающие ткани подвергаются инфильтрации: в них проникают лейкоциты и плазма. Также усиливается покраснение кожи над инфильтратом, а болезненность становится более выраженной. Важно отметить, что при своевременном и правильном лечении возможно абортивное течение фурункула — наиболее благоприятный исход, который позволяет избежать образования рубца и снижает риск осложнений. В таком случае инфильтрация тканей постепенно снижается, и фурункул разрешается без формирования гнойной головки;

II (абсцедирующая) — обычно наступает на 3–4-й день от начала заболевания. В центре воспалительного узла происходит размягчение тканей за счет их гнойного расплавления. На этом этапе может произойти самопроизвольное вскрытие созревшего фурункула: из нарыва выделяется небольшое количество гнойного экссудата, часто с примесью крови. В образовавшемся отверстии становится виден некротический стержень, который представляет собой омертвевшие ткани волосяного фолликула и окружающих структур. Некротический стержень может отторгнуться самостоятельно вместе с гнойным отделяемым. Если этого не происходит, его удаляют с помощью пинцета во время медицинской процедуры. На месте фурункула без стержня образуется небольшая кровоточащая язвочка, которая постепенно заполняется грануляционной тканью. Снижаются отечность и инфильтрация окружающих тканей, что свидетельствует о начале разрешения воспалительного процесса;

III (стадия заживления) — постепенное восстановление целостности кожного покрова и формирование рубцовой ткани на месте гнойника. Процесс может усложняться: например при чрезмерном скоплении некротических масс формируется абсцедирующий фурункул. Его лечение включает хирургическое вскрытие и дренирование абсцесса, назначение системных антибиотиков, а также применение местных антисептических средств.

Основные симптомы фурункула

Ключевые клинические проявления:

покраснение кожи — начинается с небольшого участка, постепенно увеличиваясь в размерах. По мере прогрессирования воспалительного процесса гиперемия становится более интенсивной;

отек и уплотнение — формируется плотный узелок под кожей, окруженный отечными тканями;

болезненность — незначительная в начале, она усиливается по мере развития воспаления, достигая максимума перед вскрытием;

образование гнойной головки — на вершине узелка формируется желтоватая или белая точка, которая указывает на скопление гноя под кожей;

локальное повышение температуры тела — кожа над фурункулом становится горячей на ощупь;

общие симптомы — лихорадка, озноб, слабость, недомогание, увеличение регионарных лимфатических узлов (более характерны для фурункулеза, карбункула):

образование рубца — формирование косметического дефекта после заживления.

Лечение фурункулеза

Как лечить фурункул (фурункулез)? Подходы к лечению зависят от стадии заболевания и наличия осложнений.

Неосложненные фурункулы I стадии лечатся амбулаторно. Рекомендуют:

исключить воздействие любых внешних раздражителей, которые могут усугубить воспаление;

местное лечение — наложение повязок (ихтиоловых, повязок, пропитанных 10% раствором хлорида натрия ), многокомпонентные комбинированные мази от фурункула (антибиотики при бактериальной инфекции, глюкокортикостероиды для уменьшения выраженности воспаления и отека, противогрибковые компоненты для предотвращения развития вторичной грибковой инфекции) на очаг воспаления и окружающие ткани в течение 3–5 дней.

Фурункулы в стадии абсцедирования следует лечить в стационарных условиях.

Применяют:

антибиотики — цефтриаксон по 1000 мг 2 раза в сутки, эритромицин по 500 мг 4 раза в сутки;

по 1000 мг 2 раза в сутки, по 500 мг 4 раза в сутки; дезинтоксикационную терапию — раствор Рингера, физиологический раствор вводят внутривенно из расчета 30–60 мл на 1 кг массы тела пациента;

десенсибилизирующие средства;

антикоагулянты прямого действия для профилактики тромбоза пещеристого синуса при фурункулах лица — гепарин в дозе 2500–5000 ЕД внутривенно капельно с интервалом 4–6 ч.

Удаление или лечение: что выбрать?

Избавиться от фурункула со сформированным гнойно-некротическим стержнем можно с помощью хирургического вмешательства. Перед тем, как удалить такой фурункул, выполняют местную анестезию. В процессе операции извлекается некротический стержень, рана очищается от гноя. Далее проводится дренирование — процесс, направленный на создание условий для свободного оттока гнойного экссудата (с помощью дренажных трубок, специальных повязок с высокой абсорбирующей способностью). Продолжительность дренирования зависит от интенсивности гнойных выделений и варьирует от нескольких дней до недели. После завершения основных манипуляций на рану накладывается стерильная повязка.

Профилактика фурункулов

Основные мероприятия по профилактике фурункулов (фурункулеза, карбункулов) включают: