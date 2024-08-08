Что такое фурункул и как он выглядит?
Фурункул — это острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула, распространяющееся также на сальную железу и окружающую соединительную ткань. Внешне он выглядит как болезненное уплотнение на коже, которое постепенно увеличивается в размерах:
- на начальной стадии — небольшое покраснение вокруг волосяного фолликула, которое со временем превращается в болезненный узелок;
- по мере развития воспалительного процесса узелок увеличивается, становится более плотным и болезненным. На его вершине формируется гнойная головка желтоватого цвета.
Размеры фурункула варьируют от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в диаметре. Кожа вокруг него становится отечной, гиперемированной и горячей на ощупь.
Фурункулы могут появляться на любых участках тела, где есть волосяной покров, но наиболее часто они локализуются на лице, шее, подмышечных впадинах, ягодицах и бедрах. Особенно опасны фурункулы, возникающие в области носогубного треугольника, — они называются злокачественными вследствие высокого риска серьезных осложнений. К таким осложнениям относятся:
- тромбофлебит лицевых вен и пещеристого синуса;
- сепсис;
- менингоэнцефалит.
Важно отметить, что злокачественное течение часто является результатом неправильных действий пациента. В частности, попытки самостоятельно выдавить фурункул на ранней стадии его развития приводят к быстрому распространению инфекции и развитию опасных осложнений.
Что такое фурункулез?
Иногда организм человека сталкивается с более серьезным вызовом, когда на различных участках тела могут одновременно появляться множественные фурункулы. Такое состояние называется фурункулезом. Такое множественное поражение кожи — не просто совокупность отдельных очагов инфекции, а системное заболевание, которое указывает на значительное снижение иммунитета.
Что такое карбункул?
Карбункул — это более серьезное и обширное воспалительное поражение кожи и подкожной клетчатки, для которого характерны:
- одновременное воспаление нескольких близко расположенных волосяных фолликулов и сальных желез;
- значительный размер — может достигать размера грецкого ореха или даже куриного яйца;
- тяжесть течения — сопровождается более выраженными симптомами интоксикации — высокой температурой тела, ознобом, общей слабостью;
- глубина поражения — затрагивает не только кожу, но и подкожную жировую клетчатку, иногда доходя до мышечной фасции.
Чем отличается фурункул от карбункула? Карбункул имеет сложную структуру (несколько гнойных очагов, которые со временем могут сливаться), обычно имеет более тяжелое течение, с более выраженными симптомами и риском осложнений, чаще требуются хирургическое вмешательство и системное применение антибиотиков, обычно заживает дольше.
Что такое чиряк?
Чиряк — это народное название фурункула, широко распространенное в разговорной речи. Его используют для описания болезненного воспалительного гнойного процесса в коже.
Причины фурункула (фурункулеза)
От чего появляется фурункул? Основная причина этой дерматологической патологии — бактерия золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), которая является частью нормальной микрофлоры кожи человека. Реже воспаление волосяных фолликулов вызывают различные виды стрептококков.
К предрасполагающим факторам, обусловливающим развитие гнойно-некротического воспаления волосяных фолликулов, относятся:
- различные заболевания кожи и микротравмы — даже небольшие повреждения кожного покрова могут стать «входными воротами» для инфекции, создавая благоприятную среду для размножения патогенных микроорганизмов;
- ослабление иммунной системы, вызванное хроническими заболеваниями, недостатком витаминов, нарушением обмена веществ и др.;
- внешние факторы и условия окружающей среды — неблагоприятные метеорологические условия, резкие перепады температуры;
- нарушения работы нервной и эндокринной систем;
- профессиональные факторы риска — работа в условиях повышенной запыленности, особенно если речь идет о грубых частицах пыли (например известь, цемент, угольная пыль), которая способна механически повреждать кожу и закупоривать поры;
- бытовые факторы — использование тупых или загрязненных бритвенных принадлежностей повышают риск микроповреждений кожи и дальнейшего инфицирования. Привычка выдавливать угри или другую кожную сыпь не только травмирует кожу, но и приводит к распространению бактерий, повышая риск развития фурункулов.
Классификация. Виды фурункулов
Воспаление волосяных фолликулов разделяют:
- по локализации — выделяют фурункулы лица, шеи, туловища, ягодиц, конечностей, других анатомических областей;
- по течению — острое (воспаление развивается и проходит все стадии за 7–10 дней), хроническое (характеризуется длительным течением с частыми рецидивами), абортивное (фурункул разрешается на ранней стадии без формирования гнойного стержня);
- по количеству очагов — единичное воспаление, фурункулез (несколько очагов воспаления, возникающих одновременно), карбункул (обширное гнойно-некротическое воспаление, охватывающее несколько соседних волосяных фолликулов и окружающие ткани);
- по наличию осложнений — неосложненное, осложненное (сопровождается лимфаденитом, флегмоной, тромбофлебитом и др.).
Стадии развития фурункула
Развитие фурункула — это сложный процесс, который условно можно разделить на три стадии:
- I (инфильтрационная) — на коже появляется небольшой участок покраснения с нечеткими границами и незначительным отеком. По мере развития процесса, обычно в течение первых 24–48 ч, вокруг устья волосяного фолликула формируется четко очерченный узелок. Узелок постепенно увеличивается в размерах, а окружающие ткани подвергаются инфильтрации: в них проникают лейкоциты и плазма. Также усиливается покраснение кожи над инфильтратом, а болезненность становится более выраженной. Важно отметить, что при своевременном и правильном лечении возможно абортивное течение фурункула — наиболее благоприятный исход, который позволяет избежать образования рубца и снижает риск осложнений. В таком случае инфильтрация тканей постепенно снижается, и фурункул разрешается без формирования гнойной головки;
- II (абсцедирующая) — обычно наступает на 3–4-й день от начала заболевания. В центре воспалительного узла происходит размягчение тканей за счет их гнойного расплавления. На этом этапе может произойти самопроизвольное вскрытие созревшего фурункула: из нарыва выделяется небольшое количество гнойного экссудата, часто с примесью крови. В образовавшемся отверстии становится виден некротический стержень, который представляет собой омертвевшие ткани волосяного фолликула и окружающих структур. Некротический стержень может отторгнуться самостоятельно вместе с гнойным отделяемым. Если этого не происходит, его удаляют с помощью пинцета во время медицинской процедуры. На месте фурункула без стержня образуется небольшая кровоточащая язвочка, которая постепенно заполняется грануляционной тканью. Снижаются отечность и инфильтрация окружающих тканей, что свидетельствует о начале разрешения воспалительного процесса;
- III (стадия заживления) — постепенное восстановление целостности кожного покрова и формирование рубцовой ткани на месте гнойника. Процесс может усложняться: например при чрезмерном скоплении некротических масс формируется абсцедирующий фурункул. Его лечение включает хирургическое вскрытие и дренирование абсцесса, назначение системных антибиотиков, а также применение местных антисептических средств.
Основные симптомы фурункула
Ключевые клинические проявления:
- покраснение кожи — начинается с небольшого участка, постепенно увеличиваясь в размерах. По мере прогрессирования воспалительного процесса гиперемия становится более интенсивной;
- отек и уплотнение — формируется плотный узелок под кожей, окруженный отечными тканями;
- болезненность — незначительная в начале, она усиливается по мере развития воспаления, достигая максимума перед вскрытием;
- образование гнойной головки — на вершине узелка формируется желтоватая или белая точка, которая указывает на скопление гноя под кожей;
- локальное повышение температуры тела — кожа над фурункулом становится горячей на ощупь;
- общие симптомы — лихорадка, озноб, слабость, недомогание, увеличение регионарных лимфатических узлов (более характерны для фурункулеза, карбункула):
- образование рубца — формирование косметического дефекта после заживления.
Лечение фурункулеза
Как лечить фурункул (фурункулез)? Подходы к лечению зависят от стадии заболевания и наличия осложнений.
Неосложненные фурункулы I стадии лечатся амбулаторно. Рекомендуют:
- исключить воздействие любых внешних раздражителей, которые могут усугубить воспаление;
- местное лечение — наложение повязок (ихтиоловых, повязок, пропитанных 10% раствором хлорида натрия), многокомпонентные комбинированные мази от фурункула (антибиотики при бактериальной инфекции, глюкокортикостероиды для уменьшения выраженности воспаления и отека, противогрибковые компоненты для предотвращения развития вторичной грибковой инфекции) на очаг воспаления и окружающие ткани в течение 3–5 дней.
Фурункулы в стадии абсцедирования следует лечить в стационарных условиях.
Применяют:
- антибиотики — цефтриаксон по 1000 мг 2 раза в сутки, эритромицин по 500 мг 4 раза в сутки;
- дезинтоксикационную терапию — раствор Рингера, физиологический раствор вводят внутривенно из расчета 30–60 мл на 1 кг массы тела пациента;
- десенсибилизирующие средства;
- антикоагулянты прямого действия для профилактики тромбоза пещеристого синуса при фурункулах лица — гепарин в дозе 2500–5000 ЕД внутривенно капельно с интервалом 4–6 ч.
Удаление или лечение: что выбрать?
Избавиться от фурункула со сформированным гнойно-некротическим стержнем можно с помощью хирургического вмешательства. Перед тем, как удалить такой фурункул, выполняют местную анестезию. В процессе операции извлекается некротический стержень, рана очищается от гноя. Далее проводится дренирование — процесс, направленный на создание условий для свободного оттока гнойного экссудата (с помощью дренажных трубок, специальных повязок с высокой абсорбирующей способностью). Продолжительность дренирования зависит от интенсивности гнойных выделений и варьирует от нескольких дней до недели. После завершения основных манипуляций на рану накладывается стерильная повязка.
Профилактика фурункулов
Основные мероприятия по профилактике фурункулов (фурункулеза, карбункулов) включают:
- соблюдение правил гигиены — поддержание чистоты кожи (особое внимание следует уделять участкам кожи, склонным к повышенному потоотделению и трению), регулярная смена нательного и постельного белья;
- тщательный уход за кожей при гипергидрозе и повышенном салоотделении — регулярное очищение проблемных зон кожи помогает предотвратить закупорку пор;
- обработка ссадин и ран — любое, даже незначительное повреждение кожи может стать входными воротами для инфекции. Поэтому крайне важно своевременно и правильно обрабатывать все ссадины, царапины и раны, применяя перекись водорода, хлоргексидин и другие антисептические средства;
- своевременное лечение пиодермии и других гнойничковых заболеваний кожи;
- лечение хронических заболеваний (сахарный диабет, хронические заболевания печени и почек, аутоиммунные заболевания и др.);
- здоровый образ жизни (сбалансированное питание, регулярная физическая активность, достаточный сон, снижение стрессовой нагрузки, отказ от вредных привычек, поддержание адекватного водного баланса).