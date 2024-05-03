НАТРИЯ ХЛОРИД* (NATRII CHLORIDUM*)

в/в, капельно; п/к, ректально, местно, наружно. Изотонический р-р перед введением нагревают до 36–38 °С. Доза определяется в зависимости от степени дегидратации, потерь Na+ и Cl-, в среднем она составляет 1000 мл/сут. При значительных потерях жидкости и выраженной интоксикации возможно введение до 3000 мл/сут. Скорость введения — 540 мл/ч (180 капель в 1 мин); при необходимости скорость введения повышают. Детям при шоковой дегидратации (без определения лабораторных параметров) вводят 20–30 мл/кг массы тела. В дальнейшем режим дозирования корригируется в зависимости от показателей лабораторных исследований. При длительном введении 0,9% р-ра натрия хлорида в высоких дозах необходимо проводить контроль содержания электролитов в плазме крови и моче. 0,9% р-р натрия хлорида применяют для промывания ран, глаз, слизистой оболочки полости носа, увлажнения перевязочного материала.

Для очищения и увлажнения слизистой оболочки полости носа у взрослых и детей в целях профилактики и в комплексной терапии ринитов различного происхождения; подготовки к введению в полость носа других лекарственных средств; устранения сухости слизистой оболочки полости носа у курильщиков; при нахождении в кондиционируемом помещении, в задымленной или запыленной атмосфере применяется по мере необходимости: взрослым назначают по 2 капли или 2 впрыскивания назального спрея, детям в возрасте старше 1 года — по 1–2 капли или 1–2 впрыскивания назального спрея, до 1 года — по 1 капле в каждый носовой ход.