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Активные вещества — “Н”НАТРИЯ ХЛОРИД* (NATRII CHLORIDUM*)

НАТРИЯ ХЛОРИД* (NATRII CHLORIDUM*) Действующее вещество

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Найдено: 69 препаратов
Но-Соль® увлажняющий капли назальные, 0,65 %, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Но-Соль® увлажняющий Капли назальные, 0,65 %, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 1077 аптеках
от 37,89 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид-Дарница раствор для инфузий, 9 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; Дарница
Натрия хлорид-Дарница Раствор для инфузий, 9 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 Дарница
В 959 аптеках
от 20,67 грн
Цены в аптеках
Но-Соль® увлажняющий спрей назальный, 0,65 %, флакон, 15 мл, № 1; Фармак
Но-Соль® увлажняющий Спрей назальный, 0,65 %, флакон, 15 мл, № 1 Фармак
В 951 аптеке
от 66,35 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид-Дарница раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; Дарница
Натрия хлорид-Дарница Раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 Дарница
В 920 аптеках
от 36,80 грн
Цены в аптеках
Но-Соль® увлажняющий спрей назальный, 0,65 %, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Но-Соль® увлажняющий Спрей назальный, 0,65 %, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 912 аптеках
от 63,70 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид-Дарница раствор для инфузий, 9 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Дарница
Натрия хлорид-Дарница Раствор для инфузий, 9 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Дарница
В 821 аптеке
от 25,69 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид-Дарница раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Дарница
Натрия хлорид-Дарница Раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Дарница
В 809 аптеках
от 29,68 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид-Дарница раствор для инфузий, 9 мг/мл, флакон, 400 мл, № 1; Дарница
Натрия хлорид-Дарница Раствор для инфузий, 9 мг/мл, флакон, 400 мл, № 1 Дарница
В 752 аптеках
от 34,20 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка, 400 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка, 400 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 628 аптеках
от 25,45 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка стеклянная, 100 мл, № 1; Diaco Biofarmaceutici S.R.L.
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка стеклянная, 100 мл, № 1 Diaco Biofarmaceutici S.R.L.
В 608 аптеках
от 21,09 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 588 аптеках
от 15,19 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 10 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Галичфарм
Натрия хлорид Раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 10 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Галичфарм
В 506 аптеках
от 32,12 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 506 аптеках
от 18,94 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инъекций, 9 мг/мл, контейнер однодозовый, 2 мл, № 10; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инъекций, 9 мг/мл, контейнер однодозовый, 2 мл, № 10 Юрия-Фарм
В 389 аптеках
от 73,86 грн
Цены в аптеках
Аквамакс спрей назальный, 0,65 %, флакон с клапаном-насосом, 100 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1; Корпорация Здоровье
Аквамакс Спрей назальный, 0,65 %, флакон с клапаном-насосом, 100 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1 Корпорация Здоровье
В 311 аптеке
от 147,20 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Галичфарм
Натрия хлорид Раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Галичфарм
В 294 аптеках
от 23,70 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Юрия-Фарм
В 269 аптеках
от 33,25 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорида раствор 0,9% раствор для инфузий, 0,9 %, бутылка, 100 мл, № 1; Инфузия
Натрия хлорида раствор 0,9% Раствор для инфузий, 0,9 %, бутылка, 100 мл, № 1 Инфузия
В 182 аптеках
от 18,10 грн
Цены в аптеках
Аквамакс спрей назальный, 0,65 %, флакон с клапаном-насосом, 50 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1; Корпорация Здоровье
Аквамакс Спрей назальный, 0,65 %, флакон с клапаном-насосом, 50 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1 Корпорация Здоровье
В 170 аптеках
от 105,04 грн
Цены в аптеках
Солен раствор для инфузий, 0,9 %, контейнер, 100 мл, № 1; Ananta Medicare
Солен Раствор для инфузий, 0,9 %, контейнер, 100 мл, № 1 Ananta Medicare
В 166 аптеках
от 65,96 грн
Цены в аптеках
Аквамакс спрей назальный, 0,65 %, баллон с клапаном-пакетом, 100 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1; Корпорация Здоровье
Аквамакс Спрей назальный, 0,65 %, баллон с клапаном-пакетом, 100 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1 Корпорация Здоровье
В 141 аптеке
от 136,00 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 0,9 %, бутылка, 200 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 0,9 %, бутылка, 200 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 102 аптеках
от 20,42 грн
Цены в аптеках
Аквамакс спрей назальный, 0,65 %, баллон с клапаном-пакетом, 50 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1; Корпорация Здоровье
Аквамакс Спрей назальный, 0,65 %, баллон с клапаном-пакетом, 50 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1 Корпорация Здоровье
В 82 аптеках
от 108,05 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для ингаляций, 9 мг/мл, небулы, 2 мл, № 10; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для ингаляций, 9 мг/мл, небулы, 2 мл, № 10 Юрия-Фарм
В 73 аптеках
от 82,60 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 0,9 %, бутылка, 100 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 0,9 %, бутылка, 100 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 66 аптеках
от 19,90 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 3000 мл, № 1; Фарматрейд
Натрия хлорид Раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 3000 мл, № 1 Фарматрейд
В 64 аптеках
от 192,43 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный, 100 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный, 100 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 59 аптеках
от 15,90 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка стеклянная, 400 мл, № 1; Галичфарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка стеклянная, 400 мл, № 1 Галичфарм
В 56 аптеках
от 41,70 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 1000 мл, № 1; Фарматрейд
Натрия хлорид Раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 1000 мл, № 1 Фарматрейд
В 52 аптеках
от 79,46 грн
Цены в аптеках
Аквамакс капли назальные, 0,65 %, флакон с крышкой-капельницей, 20 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Аквамакс Капли назальные, 0,65 %, флакон с крышкой-капельницей, 20 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 52 аптеках
от 38,44 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорида раствор 0,9% раствор для инфузий, 0,9 %, бутылка, 200 мл, № 1; Инфузия
Натрия хлорида раствор 0,9% Раствор для инфузий, 0,9 %, бутылка, 200 мл, № 1 Инфузия
В 46 аптеках
от 23,60 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Юрия-Фарм
В 42 аптеках
от 20,88 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорида раствор 0,9% раствор для инфузий, 0,9 %, бутылка, 400 мл, № 1; Инфузия
Натрия хлорида раствор 0,9% Раствор для инфузий, 0,9 %, бутылка, 400 мл, № 1 Инфузия
В 38 аптеках
от 24,22 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 0,9 %, бутылка, 400 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 0,9 %, бутылка, 400 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 33 аптеках
от 32,90 грн
Цены в аптеках
Аквамакс спрей назальный, 0,65 %, флакон с клапаном-насосом, 20 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1; Корпорация Здоровье
Аквамакс Спрей назальный, 0,65 %, флакон с клапаном-насосом, 20 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1 Корпорация Здоровье
В 28 аптеках
от 52,77 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 200 мл, № 1; Фарматрейд
Натрия хлорид Раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 200 мл, № 1 Фарматрейд
В 27 аптеках
от 22,80 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 5000 мл, № 1; Фарматрейд
Натрия хлорид Раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 5000 мл, № 1 Фарматрейд
В 27 аптеках
от 279,91 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный, 500 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный, 500 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 24 аптеках
от 44,30 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорида раствор изотонический 0,9% Б. Браун раствор для инфузий, 0,9 %, флакон, 500 мл, № 10; B. Braun
Натрия хлорида раствор изотонический 0,9% Б. Браун Раствор для инфузий, 0,9 %, флакон, 500 мл, № 10 B. Braun
В 23 аптеках
от 180,74 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный, 400 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный, 400 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 21 аптеке
от 35,90 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорида раствор изотонический 0,9% Б. Браун раствор для инфузий, 0,9 %, флакон, 100 мл, № 20; B. Braun
Натрия хлорида раствор изотонический 0,9% Б. Браун Раствор для инфузий, 0,9 %, флакон, 100 мл, № 20 B. Braun
В 20 аптеках
от 286,00 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 100 мл, № 1; Фарматрейд
Натрия хлорид Раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 100 мл, № 1 Фарматрейд
В 16 аптеках
от 21,40 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 400 мл, № 1; Фарматрейд
Натрия хлорид Раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 400 мл, № 1 Фарматрейд
В 12 аптеках
от 38,42 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 7 аптеках
от 21,00 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорида раствор 0,9% раствор для инъекций, 0,9 %, ампула полимерная, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10; Инфузия
Натрия хлорида раствор 0,9% Раствор для инъекций, 0,9 %, ампула полимерная, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 Инфузия
В 7 аптеках
от 46,00 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 250 мл, № 1; Фарматрейд
Натрия хлорид Раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 250 мл, № 1 Фарматрейд
В 6 аптеках
от 30,06 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный, 3000 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный, 3000 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 5 аптеках
от 165,73 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Натрия хлорид Раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 5 аптеках
от 52,00 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор инфузионный, 0,9 %, флакон, 100 мл, № 1; Фарматрейд
Натрия хлорид Раствор инфузионный, 0,9 %, флакон, 100 мл, № 1 Фарматрейд
В 4 аптеках
от 20,00 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 0,9 %, пакет, 250 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 0,9 %, пакет, 250 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 4 аптеках
от 22,81 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид-Цитоклин раствор для инфузий, 0,9 %, контейнер полимерный, 1000 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия хлорид-Цитоклин Раствор для инфузий, 0,9 %, контейнер полимерный, 1000 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 3 аптеках
от 125,50 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 500 мл, № 1; Фарматрейд
Натрия хлорид Раствор инфузионный, 0,9 %, контейнер, 500 мл, № 1 Фарматрейд
В 2 аптеках
от 42,02 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный, 250 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный, 250 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 2 аптеках
от 26,79 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорида раствор 0,9% раствор для инфузий, 0,9 %, бутылка, 500 мл, № 1; Инфузия
Натрия хлорида раствор 0,9% Раствор для инфузий, 0,9 %, бутылка, 500 мл, № 1 Инфузия
В 1 аптеке
от 44,41 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный, 1000 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный, 1000 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 1 аптеке
от 117,60 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорида раствор 0,9% раствор для инъекций, 0,9 %, ампула полимерная, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10; Инфузия
Натрия хлорида раствор 0,9% Раствор для инъекций, 0,9 %, ампула полимерная, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10 Инфузия
В 1 аптеке
от 36,58 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор инфузионный, 0,9 %, флакон, 200 мл, № 1; Фарматрейд
Натрия хлорид Раствор инфузионный, 0,9 %, флакон, 200 мл, № 1 Фарматрейд
В 1 аптеке
от 28,20 грн
Цены в аптеках
Натрия хлорид раствор для инфузий, 0,9 %, пакет, 500 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 0,9 %, пакет, 500 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 1 аптеке
от 44,99 грн
Цены в аптеках
Аквамакс спрей назальный, 0,65 %, баллон с клапаном-пакетом, 150 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1; Корпорация Здоровье
Аквамакс Спрей назальный, 0,65 %, баллон с клапаном-пакетом, 150 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1 Корпорация Здоровье
В 3 аптеках других городов
от 141,63 грн
Цены в других городах
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка стеклянная, 100 мл, № 1; Галичфарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка стеклянная, 100 мл, № 1 Галичфарм
В 2 аптеках других городов
от 21,70 грн
Цены в других городах
Натрия хлорид раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 1 аптеке других городов
от 20,80 грн
Цены в других городах
Натрия хлорид раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10; ООО "Фармасел"
Натрия хлорид Раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 ООО "Фармасел"
В 1 аптеке других городов
от 58,50 грн
Цены в других городах
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка стеклянная, 200 мл, № 1; Галичфарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка стеклянная, 200 мл, № 1 Галичфарм
Нет в наличии
Натрия хлорид раствор для инфузий, 50 мг/мл, контейнер, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 50 мг/мл, контейнер, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
Нет в наличии
Натрия хлорид раствор для инфузий, 50 мг/мл, контейнер, 400 мл, № 1; Юрия-Фарм
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 50 мг/мл, контейнер, 400 мл, № 1 Юрия-Фарм
Нет в наличии
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка стеклянная, 100 мл, № 1; Корпорация Артериум
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, бутылка стеклянная, 100 мл, № 1 Корпорация Артериум
Нет в наличии
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный (в виде пакета), 1000 мл, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный (в виде пакета), 1000 мл, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Натрия хлорид раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный (в виде пакета), 3000 мл, № 1; Медицинский центр М.Т.К.
Натрия хлорид Раствор для инфузий, 9 мг/мл, контейнер полимерный (в виде пакета), 3000 мл, № 1 Медицинский центр М.Т.К.
Нет в наличии
Натрия хлорид раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10; ООО "Фармасел"
Натрия хлорид Раствор для инъекций, 9 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10 ООО "Фармасел"
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций, р-р инфузионный, спрей назальный, капли назальные.
НАТРИЯ ХЛОРИД* (NATRII CHLORIDUM*)
CAS №: 7647-14-5 NaCl
CCRIS, EINECS, RTECS, USPDDN: натрия хлорид.
Форма выпуска: р-р для инъекций, р-р инфузионный, спрей назальный, капли назальные.

плазмозамещающее средство. Оказывает дезинтоксикационное и регидратирующее действие. Восполняет дефицит натрия при различных патологических состояниях. 0,9% р-р натрия хлорида изотоничен плазме крови и поэтому быстро выводится из сосудистого русла, лишь временно увеличивая ОЦК (эффективность при кровопотерях и шоке недостаточна). Гипертонические р-ры (3–5–10%) при наружной аппликации оказывают осмотическое действие, способствуя очищению раны от гноя, проявляют противомикробную активность, при в/в введении усиливают диурез и восполняют дефицит Na+ и Cl-.

изотонический р-р — значительные потери внеклеточной жидкости или недостаточное ее поступление (токсическая диспепсия, холера, диарея, неукротимая рвота, обширные ожоги с сильной экссудацией и др.), гипохлоремия и гипонатриемия с обезвоживанием, кишечная непроходимость, интоксикации; промывание ран, глаз, слизистой оболочки полости носа, растворение и разведение лекарственных средств, смачивание перевязочного материала.
Гипертонический р-р — легочное, желудочное и кишечное кровотечение, форсированный диурез (вспомогательный осмотический диуретик), обезвоживание, отравление нитратом серебра, гнойные раны (местно), запор (ректально).

в/в, капельно; п/к, ректально, местно, наружно. Изотонический р-р перед введением нагревают до 36–38 °С. Доза определяется в зависимости от степени дегидратации, потерь Na+ и Cl-, в среднем она составляет 1000 мл/сут. При значительных потерях жидкости и выраженной интоксикации возможно введение до 3000 мл/сут. Скорость введения — 540 мл/ч (180 капель в 1 мин); при необходимости скорость введения повышают. Детям при шоковой дегидратации (без определения лабораторных параметров) вводят 20–30 мл/кг массы тела. В дальнейшем режим дозирования корригируется в зависимости от показателей лабораторных исследований. При длительном введении 0,9% р-ра натрия хлорида в высоких дозах необходимо проводить контроль содержания электролитов в плазме крови и моче. 0,9% р-р натрия хлорида применяют для промывания ран, глаз, слизистой оболочки полости носа, увлажнения перевязочного материала.
Для очищения и увлажнения слизистой оболочки полости носа у взрослых и детей в целях профилактики и в комплексной терапии ринитов различного происхождения; подготовки к введению в полость носа других лекарственных средств; устранения сухости слизистой оболочки полости носа у курильщиков; при нахождении в кондиционируемом помещении, в задымленной или запыленной атмосфере применяется по мере необходимости: взрослым назначают по 2 капли или 2 впрыскивания назального спрея, детям в возрасте старше 1 года — по 1–2 капли или 1–2 впрыскивания назального спрея, до 1 года — по 1 капле в каждый носовой ход.

гипернатриемия, ацидоз, гиперхлоремия, гипокалиемия, внеклеточная гипергидратация; циркуляторные нарушения, угрожающие отеком мозга и легких; отек мозга, отек легких, острая левожелудочковая недостаточность, сопутствующее применение ГКС в высоких дозах.

ацидоз, гипергидратация, гипокалиемия.

с осторожностью применяют при почечной недостаточности, декомпенсированной сердечной недостаточности, ХПН (олиго- или анурия).

при смешивании с другими препаратами необходимо визуально контролировать совместимость.