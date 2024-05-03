НАТРИЯ ХЛОРИД* (NATRII CHLORIDUM*) Действующее вещество
плазмозамещающее средство. Оказывает дезинтоксикационное и регидратирующее действие. Восполняет дефицит натрия при различных патологических состояниях. 0,9% р-р натрия хлорида изотоничен плазме крови и поэтому быстро выводится из сосудистого русла, лишь временно увеличивая ОЦК (эффективность при кровопотерях и шоке недостаточна). Гипертонические р-ры (3–5–10%) при наружной аппликации оказывают осмотическое действие, способствуя очищению раны от гноя, проявляют противомикробную активность, при в/в введении усиливают диурез и восполняют дефицит Na+ и Cl-.
изотонический р-р — значительные потери внеклеточной жидкости или недостаточное ее поступление (токсическая диспепсия, холера, диарея, неукротимая рвота, обширные ожоги с сильной экссудацией и др.), гипохлоремия и гипонатриемия с обезвоживанием, кишечная непроходимость, интоксикации; промывание ран, глаз, слизистой оболочки полости носа, растворение и разведение лекарственных средств, смачивание перевязочного материала.
Гипертонический р-р — легочное, желудочное и кишечное кровотечение, форсированный диурез (вспомогательный осмотический диуретик), обезвоживание, отравление нитратом серебра, гнойные раны (местно), запор (ректально).
в/в, капельно; п/к, ректально, местно, наружно. Изотонический р-р перед введением нагревают до 36–38 °С. Доза определяется в зависимости от степени дегидратации, потерь Na+ и Cl-, в среднем она составляет 1000 мл/сут. При значительных потерях жидкости и выраженной интоксикации возможно введение до 3000 мл/сут. Скорость введения — 540 мл/ч (180 капель в 1 мин); при необходимости скорость введения повышают. Детям при шоковой дегидратации (без определения лабораторных параметров) вводят 20–30 мл/кг массы тела. В дальнейшем режим дозирования корригируется в зависимости от показателей лабораторных исследований. При длительном введении 0,9% р-ра натрия хлорида в высоких дозах необходимо проводить контроль содержания электролитов в плазме крови и моче. 0,9% р-р натрия хлорида применяют для промывания ран, глаз, слизистой оболочки полости носа, увлажнения перевязочного материала.
Для очищения и увлажнения слизистой оболочки полости носа у взрослых и детей в целях профилактики и в комплексной терапии ринитов различного происхождения; подготовки к введению в полость носа других лекарственных средств; устранения сухости слизистой оболочки полости носа у курильщиков; при нахождении в кондиционируемом помещении, в задымленной или запыленной атмосфере применяется по мере необходимости: взрослым назначают по 2 капли или 2 впрыскивания назального спрея, детям в возрасте старше 1 года — по 1–2 капли или 1–2 впрыскивания назального спрея, до 1 года — по 1 капле в каждый носовой ход.
гипернатриемия, ацидоз, гиперхлоремия, гипокалиемия, внеклеточная гипергидратация; циркуляторные нарушения, угрожающие отеком мозга и легких; отек мозга, отек легких, острая левожелудочковая недостаточность, сопутствующее применение ГКС в высоких дозах.
ацидоз, гипергидратация, гипокалиемия.
с осторожностью применяют при почечной недостаточности, декомпенсированной сердечной недостаточности, ХПН (олиго- или анурия).
при смешивании с другими препаратами необходимо визуально контролировать совместимость.