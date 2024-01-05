ЭСЦИН* (AESCINUM*) Действующее вещество
оказывает противовоспалительное и антиэкссудативное действие, обладает капилляро- и венопротекторным эффектом. Снижает проницаемость стенок капилляров. Препятствует активации лизосомальных ферментов, расщепляющих протеогликан, повышает тонус венозной стенки, устраняет венозный застой. Эффективен при лечении послеоперационного отека, ускоряет рассасывание обширных посттравматических гематом и уменьшает лимфостаз, улучшает венозно-лимфатическую циркуляцию, препятствуя застою крови в варикозных узлах у пациентов с заболеванием вен нижних конечностей и недостаточностью кровообращения.
заболевания, вызванные нарушением периферического кровообращения, варикозное расширение вен, венозная недостаточность, сопровождающаяся болью и ощущением тяжести в нижних конечностях, флебит, геморрой, посттравматический и послеоперационный отек, посттравматические гематомы, предупреждение послеоперационных гематом.
внутрь после еды с достаточным количеством жидкости — по 40 мг 3 раза в сутки, с переходом на поддерживающую дозу — 20 мг 2–3 раза в сутки. Таблетки пролонгированного действия назначают 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза препарата — 120 мг.
Гель или крем применяют 3–5 раз в сутки, нанося тонким слоем, слегка втирая в пораженную область.
повышенная чувствительность к эсцину, тяжелые заболевания почек, ХПН, I триместр беременности.
ощущение жара, тошнота, тахикардия, кожный зуд, сыпь, крапивница, тошнота.
гель и крем нельзя наносить на открытые раны, слизистые оболочки и участки кожи, подвергаемые облучению.
усиливает действие антикоагулянтов.