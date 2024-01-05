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Активные вещества — “Э”ЭСЦИН* (AESCINUM*)

ЭСЦИН* (AESCINUM*) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Эскузан® Лонг капсулы пролонгированного действия, 50 мг, № 60; esparma
Эскузан® Лонг Капсулы пролонгированного действия, 50 мг, № 60 esparma
В 581 аптеке
от 305,79 грн
Цены в аптеках
Веноплант таблетки с отсроченным высвобождением, № 20; Schwabe
Веноплант Таблетки с отсроченным высвобождением, № 20 Schwabe
В 502 аптеках
от 231,13 грн
Цены в аптеках
Эскувен гель, 1 %, туба, 50 г, № 1; Юнифарма
Эскувен Гель, 1 %, туба, 50 г, № 1 Юнифарма
В 490 аптеках
от 68,94 грн
Цены в аптеках
Эскувен гель, 1 %, туба, 30 г, № 1; Юнифарма
Эскувен Гель, 1 %, туба, 30 г, № 1 Юнифарма
Нет в наличии
Венитан® гель, 1 %, туба, 50 г, № 1; Sandoz
Венитан® Гель, 1 %, туба, 50 г, № 1 Sandoz
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки пролонгированного действия, таблетки п/о, капсулы пролонгированного действия, крем, гель.

оказывает противовоспалительное и антиэкссудативное действие, обладает капилляро- и венопротекторным эффектом. Снижает проницаемость стенок капилляров. Препятствует активации лизосомальных ферментов, расщепляющих протеогликан, повышает тонус венозной стенки, устраняет венозный застой. Эффективен при лечении послеоперационного отека, ускоряет рассасывание обширных посттравматических гематом и уменьшает лимфостаз, улучшает венозно-лимфатическую циркуляцию, препятствуя застою крови в варикозных узлах у пациентов с заболеванием вен нижних конечностей и недостаточностью кровообращения.

заболевания, вызванные нарушением периферического кровообращения, варикозное расширение вен, венозная недостаточность, сопровождающаяся болью и ощущением тяжести в нижних конечностях, флебит, геморрой, посттравматический и послеоперационный отек, посттравматические гематомы, предупреждение послеоперационных гематом.

внутрь после еды с достаточным количеством жидкости — по 40 мг 3 раза в сутки, с переходом на поддерживающую дозу — 20 мг 2–3 раза в сутки. Таблетки пролонгированного действия назначают 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза препарата — 120 мг.
Гель или крем применяют 3–5 раз в сутки, нанося тонким слоем, слегка втирая в пораженную область.

повышенная чувствительность к эсцину, тяжелые заболевания почек, ХПН, I триместр беременности.

ощущение жара, тошнота, тахикардия, кожный зуд, сыпь, крапивница, тошнота.

гель и крем нельзя наносить на открытые раны, слизистые оболочки и участки кожи, подвергаемые облучению.

усиливает действие антикоагулянтов.