внутрь после еды с достаточным количеством жидкости — по 40 мг 3 раза в сутки, с переходом на поддерживающую дозу — 20 мг 2–3 раза в сутки. Таблетки пролонгированного действия назначают 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза препарата — 120 мг.

Гель или крем применяют 3–5 раз в сутки, нанося тонким слоем, слегка втирая в пораженную область.