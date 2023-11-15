Інтерферон бета-1а: БЕТФЕР ®-1a, БЛАСТОФЕРОН БІО СІДУС С.А ®, БЛАСТОФЕРОН ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» ®, ГЕНФАКСОН®: лікування починати під контролем лікаря, який має досвід лікування розсіяного склерозу; вводити в один і той же час (увечері) у визначені дні тижня; перед введенням і протягом послідуючих 24 год. після його введення пацієнтам застосовувати аналгетик-антипіретик для зниження активності грипоподібного симптому, зумовленого введенням; рекомендована доза - п/ш, 12 млн МО (44 мкг) - п/ш 3 р/тижд.; БЕТФЕР ®-1a, ГЕНФАКСОН®: хворим, які погано дозу12 млн МО (44 мкг), призначати п/ш, 6 млн МО (22 мкг) п/ш 3 р/тижд.; на початку лікування для зниження несприятливих побічних ефектів призначати 2,4 млн МО (8,8 мкг) протягом перших 2 тижн. лікування, протягом 3-4-го тижн. по 6 млн МО (22 мкг), а починаючи з 5-го тижня і далі - по 12 млн МО (44 мкг); БЕТФЕР 1а ПЛЮС ®: в/м, рекомендована доза становить 30 мкг (1 мл р-ну) 1 р/тижд.; збільшення терапевтичного ефекту у разі введення у збільшених дозах (60 мкг) 1 р/тижд. не підтверджено; припинити терапію у випадку розвитку хр. прогресуючого розсіяного склерозу; оцінювати стан хворого не менше 1 р/2 роки протягом 4 років від початку лікування; рішення про продовження лікування приймати у кожному індивідуальному випадку.

Інтерферон бета-1b: 8 млн МО інтерферону β-1b (1 мл приготованого р-ну) вводити п/ш, через день; на даний час залишається невирішеним питання тривалості терапії інтерфероном β-1b; лікування розпочинати з дози 0,0625 мг (0,25 мл),п/ш, через день; і поступово збільшувати до 0,25 мг (1,0 мл) через день; період титрування може бути змінений у разі появи суттєвих небажаних реакцій; для забезпечення необхідної ефективності має бути досягнута доза 0,25 мг (1,0 мл) 1 р/2 дні; оптимальна доза остаточно ще не визначена.