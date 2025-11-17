Киев
О товаре
Цены
Средства для офтальмологического использования
Идрофлог (Idroflog)
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
369,00
грн
в 57 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Медицинские изделия
Средства для офтальмологического использования
Форма выпуска
Раствор офтальмологический
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
15 шт.
Регистрация
UA.TR.126 753 21 039 03/1 от 22.04.2021
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
369,00
грн
в 57 аптеках других городов
Найти в аптеках
Найдите Идрофлог в других городах
Киев
Харьков
Одесса
Днепр
Львов
Запорожье
Кривой Рог
Николаев
Винница
Чернигов
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню