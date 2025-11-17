Средства для офтальмологического использования

Идрофлог (Idroflog)

ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
от 369,00 грн
в 57 аптеках других городов
Характеристики
Производитель
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Медицинские изделия
Форма выпуска
Раствор офтальмологический
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
15 шт.
Регистрация
UA.TR.126 753 21 039 03/1 от 22.04.2021