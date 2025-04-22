Киев
Идрофлог (Idroflog)

Идрофлог (Idroflog)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 111 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
611,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
645,40
Экономия при брони: -85,20 грн
560,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
645,40
Экономия при брони: -85,20 грн
560,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
650,10
Экономия при брони: -89,90 грн
560,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,02
Экономия при брони: -49,99 грн
630,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
435,35
Экономия при брони: -61,70 грн
373,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
644,90
Экономия при брони: -84,70 грн
560,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
687,51
Экономия при брони: -135,66 грн
551,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
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