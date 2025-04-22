Львов (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
645,40
Экономия при брони: -85,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
645,40
Экономия при брони: -85,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
650,10
Экономия при брони: -89,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,02
Экономия при брони: -49,99 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
435,35
Экономия при брони: -61,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
644,90
Экономия при брони: -84,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
687,51
Экономия при брони: -135,66 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн