Киев (адрес не указан)
Доступно в 303 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
440,96
Экономия при брони: -55,54 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
441,62
Экономия при брони: -55,63 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
687,70
Экономия при брони: -64,47 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
685,76
Экономия при брони: -39,66 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
670,11
Экономия при брони: -46,76 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
645,40
Экономия при брони: -66,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
625,10 грн