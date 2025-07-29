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Идрофлог (Idroflog)
Идрофлог (Idroflog)
Чернигов
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Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
184,34
Экономия при брони:
-11,45 грн
172,89
грн
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В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
691,90
Экономия при брони:
-109,00 грн
582,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
651,60
грн
Забрать 31.07 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218
113.5 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
678,90
Экономия при брони:
-96,00 грн
582,90
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
557,59
Экономия при брони:
-33,19 грн
524,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
651,60
грн
Забрать 31.07 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
167,05
Экономия при брони:
-7,44 грн
159,61
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
689,00
Экономия при брони:
-106,10 грн
582,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
368,80
Экономия при брони:
-19,98 грн
348,82
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 75-А
118.7 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
689,00
Экономия при брони:
-106,10 грн
582,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
670,30
Экономия при брони:
-87,40 грн
582,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26-А
120.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
547,19
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 24/9
120.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
339,30
Экономия при брони:
-18,93 грн
320,37
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
121.7 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
689,00
Экономия при брони:
-106,10 грн
582,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
368,32
Экономия при брони:
-19,50 грн
348,82
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
691,90
Экономия при брони:
-109,00 грн
582,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-Г
123.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
368,56
Экономия при брони:
-16,55 грн
352,01
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
123.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
639,26
Экономия при брони:
-19,18 грн
620,08
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 22
123.2 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
551,43
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
123.5 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
177,42
Экономия при брони:
-10,75 грн
166,67
грн
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