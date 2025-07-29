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Идрофлог (Idroflog)

Идрофлог (Idroflog)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 60 аптеках в Винница
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
651,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
689,00
Экономия при брони: -89,80 грн
599,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
689,00
Экономия при брони: -89,80 грн
599,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
671,10
Экономия при брони: -71,90 грн
599,20 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
691,90
Экономия при брони: -92,70 грн
599,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
651,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
265,05
Экономия при брони: -47,47 грн
217,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Коцюбинского / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
651,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
651,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
651,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
651,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
651,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
651,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
651,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
651,60 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
689,00
Экономия при брони: -89,80 грн
599,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
676,00
Экономия при брони: -76,80 грн
599,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
651,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
651,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
651,60 грн
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