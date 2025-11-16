Киев
Идрофлог (Idroflog)
Идрофлог (Idroflog)
Запорожье
(адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
403,10
Экономия при брони:
-8,77 грн
394,33
грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
246,12
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
402,74
Экономия при брони:
-9,00 грн
393,74
грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
84.6 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
351,72
Экономия при брони:
-21,40 грн
330,31
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
197.5 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
368,08
Экономия при брони:
-15,55 грн
352,54
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
256.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
409,94
Экономия при брони:
-81,38 грн
328,56
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 139
261.2 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
726,02
Экономия при брони:
-27,32 грн
698,70
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 7
273.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
181,96
Экономия при брони:
-10,69 грн
171,28
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Армейская, 1
273.2 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
366,90
Экономия при брони:
-19,12 грн
347,78
грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
273.9 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
221,54
Экономия при брони:
-83,38 грн
138,16
грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 3
286.3 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
364,40
Экономия при брони:
-3,62 грн
360,78
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, просп. Владимирский, 4/3
287.5 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
200,89
Экономия при брони:
-1,99 грн
198,90
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, ул. Монастырская, 59/1
288.0 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
593,51
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лубны, просп. Владимирский, 42/1
288.4 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
200,38
Экономия при брони:
-2,02 грн
198,36
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 127/1
289.4 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
624,19
Экономия при брони:
-57,44 грн
566,75
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лебедин, пл. Соборная, 4-А/1
307.4 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
177,53
Экономия при брони:
-6,40 грн
171,13
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 77
413.7 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
202,15
Экономия при брони:
-2,01 грн
200,13
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Святоюрьевская, 14
448.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
221,54
Экономия при брони:
-19,48 грн
202,06
грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Каштановая, 11
568.3 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
35,67
Экономия при брони:
-0,36 грн
35,32
грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 37/2
625.1 км
ИДРОФЛОГ раствор офтальмологический флакон 0.5 мл №15
ООО С.А.Ф. ФАРМА
335,35
грн
