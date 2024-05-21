Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия для леченияЖидкостиЖидкости для промывания, орошения, леченияДефлю защита нос (Deflu nose protection)

Дефлю защита нос (Deflu nose protection) (403632) - инструкция по применению Медицинские изделия

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Диагнозы
Дефлю защита нос (Deflu nose protection)
Цена в городе Киев
от 93,52 грн
Без рецепта
1 шт от 93,52 грн
В наличии в 825 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Гель
Вес
10 г
Медицинские изделия
Жидкости для промывания, орошения, лечения