Медицинские изделияПрочие изделия для леченияЖидкостиЖидкости для промывания, орошения, леченияДефлю защита нос (Deflu nose protection) Дефлю защита нос (Deflu nose protection) (403632) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 93,52 грн Без рецепта 1 шт от 93,52 грн В наличии в 825 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Чарли Форма выпуска Гель Вес 10 г Медицинские изделия Жидкости для промывания, орошения, лечения