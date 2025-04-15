Дефлю защита нос (Deflu nose protection)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
154,64
Экономия при брони: -34,75 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
154,75
Экономия при брони: -34,86 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
0.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
154,68
Экономия при брони: -33,19 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
1.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Региональная аптечная сеть руан
Днепр, ул. Ближняя, 31
2.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека социальных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
2.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
2.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
150,40
Экономия при брони: -34,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
151,28
Экономия при брони: -31,37 грн
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
3.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
153,36
Экономия при брони: -33,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
150,07
Экономия при брони: -30,16 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
152,87
Экономия при брони: -32,96 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
152,57
Экономия при брони: -24,52 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
150,58
Экономия при брони: -30,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
153,04
Экономия при брони: -32,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли