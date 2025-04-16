Дефлю защита нос (Deflu nose protection)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
154,59
Экономия при брони: -38,85 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
150,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
151,78
Экономия при брони: -36,22 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
145,53
Экономия при брони: -30,53 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
152,46
Экономия при брони: -37,40 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
164,68
Экономия при брони: -11,44 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
161,17
Экономия при брони: -7,93 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
153,68
Экономия при брони: -36,81 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
151,29
Экономия при брони: -34,42 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
153,30
Экономия при брони: -32,85 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
150,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
151,67
Экономия при брони: -25,21 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
153,48
Экономия при брони: -33,27 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
150,00
Экономия при брони: -16,00 грн