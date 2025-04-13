Дефлю защита нос (Deflu nose protection)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 542 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
176,70
Экономия при брони: -55,42 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Фармация
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
163,50
Экономия при брони: -51,37 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
149,65
Экономия при брони: -29,28 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
176,70
Экономия при брони: -54,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
129,64
Экономия при брони: -9,65 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
150,13
Экономия при брони: -29,74 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
151,80
Экономия при брони: -31,19 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
162,05
Экономия при брони: -4,86 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
175,00
Экономия при брони: -53,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
149,28
Экономия при брони: -29,33 грн
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли