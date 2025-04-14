Киев
Дефлю защита нос (Deflu nose protection)

Дефлю защита нос (Deflu nose protection)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 210 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
147,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
149,40
Экономия при брони: -5,53 грн
143,87 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
113,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
153,94
Экономия при брони: -33,38 грн
120,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
123,32 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
116,58 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
115,79 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
120,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
116,78 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
151,42 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
152,83 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
121,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
124,02 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
113,17 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
144,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
141,25
Экономия при брони: -18,99 грн
122,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
153,10
Экономия при брони: -30,84 грн
122,26 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
121,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
121,49 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
120,82 грн
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