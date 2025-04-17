Дефлю защита нос (Deflu nose protection)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
149,77
Экономия при брони: -17,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
152,84
Экономия при брони: -9,35 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
158,33
Экономия при брони: -33,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
154,67
Экономия при брони: -29,62 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
154,09
Экономия при брони: -34,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
152,96
Экономия при брони: -38,35 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
150,45
Экономия при брони: -35,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
153,12
Экономия при брони: -32,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
150,32
Экономия при брони: -7,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
151,90
Экономия при брони: -8,15 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
153,91
Экономия при брони: -39,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
149,41
Экономия при брони: -29,43 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
153,29
Экономия при брони: -33,31 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли
149,64
Экономия при брони: -34,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАЩИТА НОС гель 10 г №1
Чарли