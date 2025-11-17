Игла для анестезии Медикеа (Needle for anesthetics)
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ")
23g x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1Допомога-I
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КАРАНДАШ")
22g x 3 1/2 (0,7мм x 88мм) №1Допомога-I
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ")
26g x 3 1/2 (0,45мм x 88мм) №1Допомога-I
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ")
25g x 3 1/2 (0,5мм x 88мм) №1Допомога-I
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КАРАНДАШ")
25g x 3 1/2 (0,5мм x 88мм) №1Допомога-I
Характеристики
Производитель
Допомога-I
Медицинские изделия
Форма выпуска
23g x 3 1/2 (0,6мм x 88мм)
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Регистрация
13467/2013 от 30.12.2013