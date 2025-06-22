Киев
О товаре
Цены
Игла для анестезии Медикеа (Needle for anesthetics)
Игла для анестезии Медикеа (Needle for anesthetics)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
97.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
67,05
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
108.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
38,09
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
108.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
30,40
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
111.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
30,40
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Свято-Георгиевская, 4
150.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
36,90
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
151.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
73,88
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. Верхняя, 1
167.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
45,30
грн
Забронировать
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 25G x 3 1/2 (0,5мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Независимости Украины, 26
196.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
35,70
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 83-В
204.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Белогрудовская, 1-Б
241.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
65,70
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
256.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
33,58
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
259.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
44,18
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
283.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
44,22
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
285.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
39,91
Экономия при брони:
-2,35 грн
37,56
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
290.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,09
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
301.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
65,97
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 46
302.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
36,90
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-А/1
304.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
31,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Круглосуточно
Мироновка, ул. Благовещенская, 96
313.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,10
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б
347.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
31,02
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню