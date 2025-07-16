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Игла для анестезии Медикеа (Needle for anesthetics)
Игла для анестезии Медикеа (Needle for anesthetics)
Кривой Рог
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Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
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Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
73,90
грн
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Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 25G x 3 1/2 (0,5мм x 88мм) №1
Допомога-I
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 26G x 3 1/2 (0,45мм x 88мм) №1
Допомога-I
В городах рядом
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Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Независимости Украины, 26
85.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
28,70
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
128.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
26,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
133.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
44,30
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
136.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
44,50
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
138.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
38,99
Экономия при брони:
-1,43 грн
37,56
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
142.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
36,20
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б
202.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
25,00
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Копылы, ул. Запорожца Игоря, 2-Б
204.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
36,50
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
205.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
67,50
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-А/1
219.7 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
25,10
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривое Озеро, ул. Верхняя, 1
226.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 25G x 3 1/2 (0,5мм x 88мм) №1
Допомога-I
36,40
грн
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ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
45,40
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шахтерское, ул. Защитников Украины, 15/1
229.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
26,30
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
240.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
25,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
244.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
36,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Белогрудовская, 1-Б
250.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
36,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Гребенка, ул. Независимости, 11-Б
254.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
36,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
256.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
30,80
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
257.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
30,40
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
259.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
36,30
грн
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