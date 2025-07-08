Игла для анестезии Медикеа (Needle for anesthetics)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Винница
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Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 25G x 3 1/2 (0,5мм x 88мм) №1
Допомога-I
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
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Винница, ул. Киевская, 74
2.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
В городах рядом
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Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 46
68.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
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Умань, ул. Белогрудовская, 1-Б
138.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
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Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
175.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
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Мироновка, ул. Благовещенская, 96
186.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
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Киев, просп. Берестейский, 136-Ж
190.7 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
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Буча, ул. Полевая, 19
190.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
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Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
191.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
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Киев, ул. Гарматная, 39-В
193.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Фармация
Киев, просп. Лобановского, 2
193.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
59,90
Экономия при брони: -18,93 грн
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Киев, пер. Политехнический, 3-В
195.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
195.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
195.7 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Фармация
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
196.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
54,90
Экономия при брони: -17,69 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
197.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Кривое Озеро, ул. Верхняя, 1
197.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 25G x 3 1/2 (0,5мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
197.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
197.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека низкие цены №1
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
197.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I