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Игла для анестезии Медикеа (Needle for anesthetics)
Игла для анестезии Медикеа (Needle for anesthetics)
Львов
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Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
69.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
67,25
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
114.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
73,99
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Збараж, ул. Гралюка Романа, 2
128.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
31,20
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 40
181.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
33,28
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 31-Д
226.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
67,02
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 74
328.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
31,09
грн
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Открыто
Закроется в 23:00
Винница, ул. Киевская, 45
328.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 25G x 3 1/2 (0,5мм x 88мм) №1
Допомога-I
46,98
грн
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ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
65,98
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 46
374.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
36,75
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Полевая, 19
447.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,32
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 136-Ж
457.3 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,99
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
461.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Лобановского, 2
463.7 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
54,90
Экономия при брони:
-17,69 грн
37,21
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
464.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,20
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
464.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
67,14
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
464.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,12
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
464.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
67,62
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
465.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
46,30
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
465.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
67,21
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 50
465.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,99
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
465.7 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
36,09
грн
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