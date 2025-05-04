Игла для анестезии Медикеа (Needle for anesthetics)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
6.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
39,49
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптеки медицинской академии
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 26G x 3 1/2 (0,45мм x 88мм) №1
Допомога-I
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Космическая, 13-К
8.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Калиновая, 14
10.1 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптеки медицинской академии
Днепр, просп. Мануйловский, 29
7.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 26G x 3 1/2 (0,45мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптеки медицинской академии
Днепр, пл. Соборная, 2
7.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 26G x 3 1/2 (0,45мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптеки медицинской академии
Днепр, ул. Калиновая, 26
9.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 25G x 3 1/2 (0,5мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптеки медицинской академии
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
10.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Запорожье, просп. Металлургов, 14
67.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Крепостная, 51
72.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Никополь, ул. Независимости Украины, 26
106.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Шахтерское, ул. Защитников Украины, 15/1
107.4 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
108.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Копылы, ул. Запорожца Игоря, 2-Б
124.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б
126.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
131.8 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Валки, пер. Коржевский, 34
160.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека ваш консультант
Харьков, просп. Байрона, 6
190.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Харьков, просп. Малой Любови, 45
190.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Первая аптека
Харьков, пл. Конституции, 20
193.6 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Дешево
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
193.9 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
194.5 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сумская, 39
195.0 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
ИГЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ "MEDICARE" (ТИП ОСТРИЯ "КВИНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I