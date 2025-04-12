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комплекты (наборы) для катетеризации
Комплект для установки подключичного катетера
3 препарата
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА
Для кв-3 №1
Каммед
от
92,23
грн
в 2 аптеках
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА
Для кв-1 №1
Каммед
от
137,91
грн
в 1 аптеке других городов
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА
Для кв-2 №1
Каммед
от
131,80
грн
в 1 аптеке других городов
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Цены в
Киев
от
92,23
грн
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Характеристики
Производитель
Каммед
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
комплекты (наборы) для катетеризации
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