комплекты (наборы) для катетеризации

Комплект для установки подключичного катетера

3 препаратаНайти все в аптеках
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА
Для кв-3 №1
Каммед
от 92,23 грн
в 2 аптеках
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА
Для кв-1 №1
Каммед
от 137,91 грн
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА
Для кв-2 №1
Каммед
от 131,80 грн
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Цены в Киев
от 92,23 грн
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Характеристики
Производитель
Каммед
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия