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Комплект для установки подключичного катетера
Комплект для установки подключичного катетера
Кривой Рог
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
105.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
112.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
119,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
161.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Калинополь, ул. Соборная, 36
212.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
60,15
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
312.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
247,10
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
312.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
218,59
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
312.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
128,60
Экономия при брони:
-8,30 грн
120,30
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 5 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
313.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
331,14
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
313.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
170,13
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
315.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
137,08
Экономия при брони:
-7,98 грн
129,10
грн
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
139,94
Экономия при брони:
-8,14 грн
131,80
грн
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
146,43
Экономия при брони:
-8,52 грн
137,91
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
317.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
166,13
Экономия при брони:
-6,93 грн
159,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
317.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
331,43
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
346.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
355.0 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
101,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
429.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
143,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
448.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
599.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
767.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
168,77
грн
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Милосердие
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
313.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Астарта
Закрыто
Открывается через 5 мин
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
316.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
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