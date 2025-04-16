Киев
Комплект для установки подключичного катетера

Комплект для установки подключичного катетера

Николаев (адрес не указан)
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
175.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
208.0 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Калинополь, ул. Соборная, 36
236.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
60,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
262.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
120,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
299.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
397.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
408.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
102,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
440.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
144,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
463.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
247,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
463.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
218,59 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
463.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
124,67
Экономия при брони: -4,37 грн
120,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
464.0 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
331,14 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
464.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
170,13 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
466.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
137,24
Экономия при брони: -8,14 грн
129,10 грн
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
140,10
Экономия при брони: -8,30 грн
131,80 грн
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
146,60
Экономия при брони: -8,69 грн
137,91 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
468.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
165,86
Экономия при брони: -6,66 грн
159,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
468.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
331,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
595.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
710.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
168,77 грн
М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1-А
460.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Милосердие
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
464.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
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