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Комплект для установки подключичного катетера
Комплект для установки подключичного катетера
Львов
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Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
69.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
168,77
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
208.0 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
336.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
148,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
462.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
465.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
106,00
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Калинополь, ул. Соборная, 36
512.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
60,15
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
565.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
615.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
618.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Вольная, 13
782.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
124,50
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
871.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
134,34
Экономия при брони:
-5,24 грн
129,10
грн
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
137,15
Экономия при брони:
-5,35 грн
131,80
грн
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
143,51
Экономия при брони:
-5,60 грн
137,91
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
873.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
247,10
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Харьков, просп. Независимости, 13
873.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
218,59
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
874.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
126,01
Экономия при брони:
-5,71 грн
120,30
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
874.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
331,14
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
877.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
331,43
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
878.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
170,13
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
882.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
165,17
Экономия при брони:
-5,97 грн
159,20
грн
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М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1-А
220.0 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
874.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
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