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Комплект для установки подключичного катетера
Комплект для установки подключичного катетера
Винница
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
112.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
144,00
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Калинополь, ул. Соборная, 36
183.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
60,15
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
188.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
197.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
102,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
233.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
235.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 05:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
288.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
384.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
168,77
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
432.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
92,23
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Вольная, 13
453.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
120,00
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
562.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
137,24
Экономия при брони:
-8,14 грн
129,10
грн
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
140,10
Экономия при брони:
-8,30 грн
131,80
грн
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
146,60
Экономия при брони:
-8,69 грн
137,91
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
563.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
247,10
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
563.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
218,59
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
564.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
124,67
Экономия при брони:
-4,37 грн
120,30
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
564.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
331,14
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
567.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
170,13
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
567.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
331,43
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
572.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
165,86
Экономия при брони:
-6,66 грн
159,20
грн
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М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1-А
110.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
565.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
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