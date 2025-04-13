Комплект для установки подключичного катетера
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
4.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
132.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Калинополь, ул. Соборная, 36
170.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
201.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
202.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
251.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
290.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Вольная, 13
365.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
406.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
137,05
Экономия при брони: -7,95 грн
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
139,92
Экономия при брони: -8,12 грн
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
146,40
Экономия при брони: -8,49 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
409.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, просп. Независимости, 13
409.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
410.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
129,25
Экономия при брони: -8,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
410.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
412.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
413.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
418.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
171,01
Экономия при брони: -11,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
533.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
580.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед
М.т.к.
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1-А
277.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРА №1
Каммед