не использовать с другими средствами, содержащими парацетамол, ацетилсалициловую кислоту. Не превышать указанных доз препарата.

Существующие заболевания печени повышают риск поражения печени парацетамолом.

У пациентов с БА, аллергическими заболеваниями, повышенной чувствительностью к НПВП возможно развитие аллергической реакции или обострение основного заболевания. С осторожностью назначают лицам пожилого возраста.

Во время лечения не рекомендуется употреблять чрезмерное количество напитков, содержащих кофеин (например кофе, чай). Это может вызвать проблемы со сном, тремор, неприятное ощущение за грудиной из-за сердцебиения.

Во время лечения не употреблять алкогольные напитки.

Применяют с осторожностью в следующих ситуациях:

гиперчувствительность к анальгетическим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, а также при наличии аллергии на другие вещества;

язвы ЖКТ, включая хронические и рекуррентные язвы или желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе;

одновременное применение антикоагулянтов;

у пациентов с нарушениями функции почек или больных с нарушениями сердечно-сосудистого кровообращения (например патология сосудов почки, застойная сердечная недостаточность, гиповолемия, обширные операции, сепсис или сильные кровотечения), поскольку ацетилсалициловая кислота может также повысить риск нарушения функции почек и ОПН;

у пациентов с тяжелой недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы ацетилсалициловая кислота может вызвать гемолиз или гемолитическую анемию. Особенно при наличии факторов, которые могут повысить риск гемолиза, например высокие дозы препарата, лихорадка или острый инфекционный процесс;

нарушение функции печени.

Ацетилсалициловая кислота может обусловливать развитие бронхоспазма или приступа БА или другие реакции повышенной чувствительности. Факторы риска включают БА в анамнезе, сенную лихорадку, полипоз носа или хроническое респираторное заболевание, аллергические реакции (например кожные реакции, зуд, крапивница) на другие вещества в анамнезе.

Из-за ингибиторного эффекта ацетилсалициловой кислоты в отношении агрегации тромбоцитов, который сохраняется в течение нескольких дней после приема, применение препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, может повысить вероятность/усиление кровотечения при хирургических операциях (включая незначительные хирургические вмешательства, такие как удаление зуба).

При применении низких доз ацетилсалициловой кислоты может снижаться выведение мочевой кислоты. Это может обусловить приступ подагры у предрасположенных пациентов.

Не следует применять препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, у детей и подростков с ОРВИ, которая сопровождается или не сопровождается повышением температуры тела, без консультации с врачом. При некоторых вирусных заболеваниях, особенно при гриппе А, В и ветряной оспе, существует риск развития синдрома Рейе, который является очень редким, но опасным для жизни заболеванием, требующим неотложного медицинского вмешательства. Риск может быть повышенным, если ацетилсалициловая кислота применяется как сопутствующее лекарственное средство, однако причинно-следственная связь в данном случае не доказана. Если указанные состояния сопровождаются постоянной рвотой, это может быть проявлением синдрома Рейе.

Если симптомы не исчезают, необходимо обратиться к врачу.

Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу.

Период беременности и кормления грудью. Не применять.

Дети. Препарат не применять у детей из-за риска развития синдрома Рейе (гиперпирексия, метаболический ацидоз, нарушения со стороны нервной системы и психики, рвота, нарушения функции печени) при гипертермии на фоне вирусных заболеваний.

В случае возникновения головокружения следует избегать потенциально опасных занятий, таких как управление транспортным средством и/или выполнение работ, требующих повышенного внимания и скорости психомоторных реакций.