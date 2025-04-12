Копацил® (Copacyl®)
Копацил инструкция по применению
Состав
Прочие ингредиенты: крахмал картофельный, натрия кроскармеллоза, гипромеллоза, кремния диоксид коллоидный безводный, тальк, кальция стеарат, какао (порошок), ароматизатор аромат ванили, кислота лимонная безводная.
Кислота ацетилсалициловая - 300 мг
Парацетамол - 100 мг
Кофеин - 50 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Копацил — комбинированный препарат. Оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие за счет угнетения синтеза простагландинов.
Компоненты препарата потенцируют действие друг друга. Кислота ацетилсалициловая умеренно угнетает агрегацию тромбоцитов, улучшает микроциркуляцию в очаге воспаления. Кофеин оказывает тонизирующее влияние на ЦНС, стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центры, усиливает действие анальгетиков и жаропонижающих средств.
Фармакокинетика. Терапевтический эффект препарата наступает через 30–60 мин после приема внутрь, достигает максимума через 2–2,5 ч и длится 3–4 ч.
Показания Копацил
слабо или умеренно выраженный болевой синдром (головная и зубная боль, мигрень, невралгия, первичная дисменорея). Препарат можно применять в качестве жаропонижающего средства при заболеваниях различной этиологии, сопровождающихся лихорадкой.
Применение Копацил
Копацил применяют внутрь после еды. Взрослым по 1 таблетке 2–3 раза в сутки с интервалом между приемами не менее 4 ч. Максимальная суточная доза — 6 таблеток (за 3 приема). Продолжительность курса лечения зависит от течения и тяжести заболевания и не должна превышать 5 дней при применении препарата в качестве обезболивающего средства и 3 дня — как жаропонижающего средства.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, другим производным ксантинов (теофиллин, теобромин), другим салицилатам; БА, вызванная приемом салицилатов или других НПВП в анамнезе; врожденная гипербилирубинемия, врожденная недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, заболевания крови, лейкопения, анемия, тромбоз, тромбофлебит, острые желудочно-кишечные язвы, геморрагический диатез, выраженная почечная недостаточность, выраженная печеночная недостаточность, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, включая нарушения ритма, выраженный атеросклероз, тяжелую форму ИБС, выраженную сердечную недостаточность, выраженную АГ, склонность к спазму сосудов; острый панкреатит, гипертрофия предстательной железы, тяжелые формы сахарного диабета; состояния повышенного возбуждения, нарушения сна, эпилепсия, гипертиреоз, глаукома, алкоголизм. Период применения ингибиторов МАО, а также в течение 2 нед после прекращения их применения; противопоказано пациентам, принимающим трициклические антидепрессанты или блокаторы β-адренорецепторов. Комбинация с метотрексатом в дозе 15 мг/нед или больше.
Побочные эффекты
аллергические реакции: кожные высыпания (обычно эритематозные, крапивница), зуд, ангионевротический отек, мультиформная экссудативная эритема (в том числе синдром Стивенса — Джонсона), токсический эпидермальный некролиз, некардиогенный отек легких, БА.
Со стороны пищеварительного тракта: диспептические расстройства, включая тошноту, рвоту, дискомфорт и боль в эпигастрии, изжогу, боль в животе; воспаление пищеварительного тракта, эрозивно-язвенные поражения пищеварительного тракта, которые могут в редких случаях привести к желудочно-кишечным геморрагиям и перфорации с соответствующими лабораторными и клиническими проявлениями.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение активности печеночных ферментов, как правило, без развития желтухи, гепатонекроз (дозозависимый эффект).
Со стороны эндокринной системы: гипогликемия, вплоть до гипогликемической комы.
Со стороны системы кроветворения: сульфгемоглобинемия и метгемоглобинемия (цианоз, одышка, боль в области сердца), гемолитическая анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, периоперационные геморрагии, гематомы, геморрагии органов мочеполовой системы, носовые кровотечения, геморрагии из десен, церебральные геморрагии.
Геморрагии могут привести к острой и хронической постгеморрагической анемии/железодефицитной анемии (вследствие так называемого скрытого микрокровотечения) с соответствующими лабораторными проявлениями и клиническими симптомами, такими как астения, бледность кожных покровов, гипоперфузия.
Со стороны иммунной системы: ангионевротический отек, анафилактический шок, которые могут сопровождаться сердечно-дыхательной недостаточностью, реакции гиперчувствительности, ринит, заложенность носа, бронхоспазм.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: кратковременная АГ, тахикардия, аритмия.
Со стороны ЦНС: головокружение, бессонница, беспокойство, шум в ушах.
Со стороны органов мочевыделительной системы: сообщалось о нарушении функции почек и развитии ОПН.
Одновременный прием препарата в рекомендуемых дозах с продуктами, содержащими кофеин, может усилить побочные эффекты, обусловленные кофеином, такие как повышенная возбудимость, тревожность, раздражительность, головная боль, нарушения со стороны ЖКТ и тахикардия.
Особые указания
не использовать с другими средствами, содержащими парацетамол, ацетилсалициловую кислоту. Не превышать указанных доз препарата.
Существующие заболевания печени повышают риск поражения печени парацетамолом.
У пациентов с БА, аллергическими заболеваниями, повышенной чувствительностью к НПВП возможно развитие аллергической реакции или обострение основного заболевания. С осторожностью назначают лицам пожилого возраста.
Во время лечения не рекомендуется употреблять чрезмерное количество напитков, содержащих кофеин (например кофе, чай). Это может вызвать проблемы со сном, тремор, неприятное ощущение за грудиной из-за сердцебиения.
Во время лечения не употреблять алкогольные напитки.
Применяют с осторожностью в следующих ситуациях:
- гиперчувствительность к анальгетическим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, а также при наличии аллергии на другие вещества;
- язвы ЖКТ, включая хронические и рекуррентные язвы или желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе;
- одновременное применение антикоагулянтов;
- у пациентов с нарушениями функции почек или больных с нарушениями сердечно-сосудистого кровообращения (например патология сосудов почки, застойная сердечная недостаточность, гиповолемия, обширные операции, сепсис или сильные кровотечения), поскольку ацетилсалициловая кислота может также повысить риск нарушения функции почек и ОПН;
- у пациентов с тяжелой недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы ацетилсалициловая кислота может вызвать гемолиз или гемолитическую анемию. Особенно при наличии факторов, которые могут повысить риск гемолиза, например высокие дозы препарата, лихорадка или острый инфекционный процесс;
- нарушение функции печени.
Ацетилсалициловая кислота может обусловливать развитие бронхоспазма или приступа БА или другие реакции повышенной чувствительности. Факторы риска включают БА в анамнезе, сенную лихорадку, полипоз носа или хроническое респираторное заболевание, аллергические реакции (например кожные реакции, зуд, крапивница) на другие вещества в анамнезе.
Из-за ингибиторного эффекта ацетилсалициловой кислоты в отношении агрегации тромбоцитов, который сохраняется в течение нескольких дней после приема, применение препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, может повысить вероятность/усиление кровотечения при хирургических операциях (включая незначительные хирургические вмешательства, такие как удаление зуба).
При применении низких доз ацетилсалициловой кислоты может снижаться выведение мочевой кислоты. Это может обусловить приступ подагры у предрасположенных пациентов.
Не следует применять препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, у детей и подростков с ОРВИ, которая сопровождается или не сопровождается повышением температуры тела, без консультации с врачом. При некоторых вирусных заболеваниях, особенно при гриппе А, В и ветряной оспе, существует риск развития синдрома Рейе, который является очень редким, но опасным для жизни заболеванием, требующим неотложного медицинского вмешательства. Риск может быть повышенным, если ацетилсалициловая кислота применяется как сопутствующее лекарственное средство, однако причинно-следственная связь в данном случае не доказана. Если указанные состояния сопровождаются постоянной рвотой, это может быть проявлением синдрома Рейе.
Если симптомы не исчезают, необходимо обратиться к врачу.
Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу.
Период беременности и кормления грудью. Не применять.
Дети. Препарат не применять у детей из-за риска развития синдрома Рейе (гиперпирексия, метаболический ацидоз, нарушения со стороны нервной системы и психики, рвота, нарушения функции печени) при гипертермии на фоне вирусных заболеваний.
В случае возникновения головокружения следует избегать потенциально опасных занятий, таких как управление транспортным средством и/или выполнение работ, требующих повышенного внимания и скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
противопоказанные комбинации
Метотрексат — при комбинированном применении с салицилатами в дозе 15 мг/нед и более повышается гематологическая токсичность метотрексата вследствие снижения почечного клиренса метотрексата противовоспалительными агентами и вытеснение его из связи с белками плазмы крови, поэтому такая комбинация противопоказана.
Барбитураты снижают жаропонижающий эффект парацетамола.
За счет содержания ацетилсалициловой кислоты препарат может усиливать гипогликемический эффект пероральных противодиабетических препаратов.
Комбинации, которые следует применять с осторожностью
Парацетамол: антидепрессанты и другие стимуляторы микросомального окисления — эти препараты увеличивают выработку гидроксилированных активных метаболитов, влияющих на функцию печени, вызывая возможность развития тяжелых интоксикаций при небольших передозировках препарата. Скорость всасывания парацетамола может повышаться при одновременном применении с метоклопрамидом и домперидоном и снижаться при применении с колестирамином. Парацетамол снижает эффективность диуретиков. Производные кумарина (варфарин) при длительном применении с парацетамолом повышают риск развития кровотечений. Под влиянием парацетамола увеличивается в 5 раз T½ хлорамфеникола. Одновременное применение высоких доз парацетамола с изониазидом повышает риск развития гепатотоксического синдрома.
Кофеин: циметидин, гормональные контрацептивы, изониазид усиливают действие кофеина. Кофеин снижает эффект опиоидных анальгетиков, анксиолитиков, снотворных и седативных средств, является антагонистом средств для наркоза и других препаратов, угнетающих ЦНС (конкурентным антагонистом препаратов, угнетающих ЦНС), конкурентным антагонистом препаратов аденозина, АТФ. При одновременном применении кофеина с эрготамином улучшается всасывание эрготамина в ЖКТ; с тиреотропными средствами — повышается тиреоидный эффект. Кофеин снижает концентрацию лития в крови. Кофеин повышает эффект (улучшает биодоступность) анальгетиков-антипиретиков, потенцирует эффекты производных ксантина, альфа- и бета-адреномиметиков, психостимулирующих средств. Одновременное применение кофеина с ингибиторами МАО может вызвать опасное повышение АД.
Ацетилсалициловая кислота: одновременное применение с урикозурическими средствами, такими как бензобромарон, пробенецид, снижает эффект выведения мочевой кислоты (благодаря конкуренции выведения мочевой кислоты почечными канальцами). При одновременном применении с дигоксином концентрация последнего в плазме крови повышается вследствие снижения почечной экскреции. Ингибиторы АПФ в комбинации с высокими дозами ацетилсалициловой кислоты вызывают снижение фильтрации в клубочках вследствие ингибирования вазодилататорных простагландинов и снижения гипотензивного эффекта. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: повышается риск кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта из-за возможности синергического эффекта. При одновременном применении с вальпроевой кислотой ацетилсалициловая кислота вытесняет ее из связи с белками плазмы крови, повышая токсичность.
Передозировка
симптомы передозировки парацетамола. Поражение печени возможно у взрослых, которые приняли 10 г и больше парацетамола и у детей, которые приняли препарат в дозе 150 мг/кг массы тела. Поражение печени может проявиться через 12–48 ч после приема избыточных доз препарата. В первые 24 ч могут возникнуть следующие симптомы: бледность, тошнота, рвота, анорексия, боль в животе, гепатонекроз, повышение активности печеночных трансаминаз, увеличение протромбинового индекса. При тяжелом отравлении печеночная недостаточность может привести к энцефалопатии, коме и летальному исходу. ОПН с острым некрозом канальцев может проявляться сильной поясничной болью, гематурией, протеинурией и развиться даже при отсутствии тяжелого поражения почек. Отмечался также панкреатит. Могут возникать нарушения метаболизма глюкозы и метаболический ацидоз. Выявляли также аритмию. При длительном применении высоких доз возможно возникновение апластической анемии, тромбоцитопении, панцитопении, агранулоцитоза, нейтропении, лейкопении.
У пациентов с факторами риска (длительное лечение карбамазепином, фенобарбиталом, фенитоином, примидоном, рифампицином, зверобоем или другими лекарственными средствами, которые индуцируют ферменты печени, злоупотребление алкоголем; глутатионовая недостаточность, например нарушения пищеварения, муковисцидоз, ВИЧ-инфекция, недостаточное питание, кахексия) прием 5 г или более парацетамола может привести к поражению печени.
При приеме высоких доз со стороны ЦНС — головокружение, психомоторное возбуждение и нарушение ориентации; со стороны мочевыделительной системы — нефротоксичность (почечная колика, интерстициальный нефрит, папиллярный некроз).
Лечение N-ацетилцистеином можно применять в течение 24 ч после приема парацетамола, но максимальный защитный эффект получают при его применении в течение 8 ч после передозировки. Эффективность антидота резко снижается после этого времени.
Симптомы передозировки ацетилсалициловой кислоты. Передозировка салицилатов возможна из-за хронической интоксикации, возникшей вследствие длительной терапии (применение более 100 мг/кг/сут более 2 дней может вызвать токсические эффекты), а также из-за острой интоксикации, которая несет угрозу для жизни (передозировка) и причинами которой могут быть случайное применение детьми или непредвиденная передозировка.
Хроническое отравление салицилатами может иметь скрытый характер, поскольку его признаки неспецифические. Умеренная хроническая интоксикация, вызванная салицилатами, или салицилизм, отмечается, как правило, только после повторных приемов высоких доз. Основные симптомы: нарушение равновесия, головокружение, звон в ушах, глухота, усиленное потоотделение, тошнота и рвота, головная боль, спутанность сознания. Указанные симптомы можно контролировать снижением дозы. Звон в ушах может отмечаться при концентрации салицилатов в плазме крови более 150–300 мкг/мл. Серьезные побочные реакции отмечают при концентрации салицилатов в плазме крови более 300 мкг/мл. Об острой интоксикации свидетельствует выраженное изменение кислотно-щелочного баланса, который может отличаться в зависимости от возраста пациента и тяжести интоксикации. Тяжесть состояния не может быть определена только на основании концентрации салицилатов в плазме крови.
Комплексные патофизиологические эффекты отравления салицилатами:
- интоксикация легкой или средней степени может сопровождаться тахипноэ, гипервентиляцией, респираторным алкалозом (алкалемия, алкалурия), усиленным потоотделением, тошнотой, рвотой;
- интоксикация средней или тяжелой степени может сопровождаться: респираторным алкалозом с компенсаторным метаболическим ацидозом (ацидемия, ацидурия), гиперпирексией; респираторными нарушениями: гипервентиляцией, некардиогенным отеком легких, дыхательной недостаточностью, асфиксией; сердечно-сосудистыми нарушениями: аритмией, артериальной гипотензией, сердечно-сосудистой недостаточностью, потерей жидкости и электролитов, дегидратацией, олигурией, почечной недостаточностью, нарушением метаболизма глюкозы, кетоацидозом; звоном в ушах, глухотой; желудочно-кишечным кровотечением; гематологическими расстройствами: ингибированием тромбоцитов, коагулопатией; неврологическими расстройствами: токсической энцефалопатией и угнетением ЦНС с такими проявлениями, как летаргия, спутанность сознания, кома и судороги.
Симптомы передозировки кофеина.
Высокие дозы кофеина могут вызвать боль в эпигастральной области, рвоту, диурез, учащенное дыхание, экстрасистолию, тахикардию или сердечную аритмию, влияние на ЦНС (головокружение, бессонница, нервное возбуждение, раздражительность, состояние аффекта, тревожность, тремор, судороги).
Лечение. Лечение определяется степенью тяжести, клиническими симптомами и обеспечивается стандартными методами. При передозировке необходима неотложная медицинская помощь, даже если симптомы отсутствуют. Назначение метионина перорально или ацетилцистеина может дать положительный эффект в течение 48 ч после передозировки. Необходимо также провести общие поддерживающие мероприятия, симптоматическую терапию, включая применение антагонистов β-адренорецепторов, которые могут устранить кардиотоксические эффекты.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.