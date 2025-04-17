Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
97,50
Экономия при брони: -11,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
96,66
Экономия при брони: -2,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
96,60
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
96,70
Экономия при брони: -10,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
89,54
Экономия при брони: -20,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
96,70
Экономия при брони: -10,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
90,27
Экономия при брони: -4,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
96,70
Экономия при брони: -10,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
87,20
Экономия при брони: -18,13 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
99,00
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
87,54
Экономия при брони: -18,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
91,42
Экономия при брони: -10,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум