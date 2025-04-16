Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
89,32
Экономия при брони: -10,57 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
88,00
Экономия при брони: -7,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
94,50
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
89,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
86,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
96,70
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
85,87
Экономия при брони: -3,06 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
99,00
Экономия при брони: -11,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
91,54
Экономия при брони: -15,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
87,05
Экономия при брони: -14,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
76,95
Экономия при брони: -7,11 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
95,67
Экономия при брони: -13,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
87,12
Экономия при брони: -17,28 грн