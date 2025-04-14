Одесса (адрес не указан)
Доступно в 257 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
95,08
Экономия при брони: -4,38 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
88,26
Экономия при брони: -4,18 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
87,74
Экономия при брони: -10,51 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
87,05
Экономия при брони: -9,82 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
99,00
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум
89,52
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Копацил® таблетки блистер №10
Корпорация Артериум